Store svingninger på Oslo Børs: Frontline endte i pluss – Yara steg for tiende dag på rad

Golden Ocean falt 2,75 prosent til 72,55 kroner. Kepler kuttet kursmålet sitt på tørrlastrederiet fra 165 til 96,50 kroner, men gjentok kjøpsanbefalingen.

Yara opp 10 dager på rad

Sjømatindeksen tok igjen litt av torsdagens tap og endte opp 1,2 prosent fredag. Grieg Seafood ledet an og steg 7,9 prosent til 75,50 kroner.

Meglersjef Fredrik Brekke i DNB Carnegie mener at Per Griegs fratreden som styremedlem øker sannsynligheten for ett eller flere verdiskapende eiendelssalg i løpet av det neste halvåret.

– Markedet priser inn at noe strategisk vil skje, uttalte Arctic-analytiker Christian Nordby i forrige uke.

Yara steg for tiende dag på rad og endte opp 0,7 prosent til 376,40 kroner fredag.

Torsdag ble det kjent at EU innfører høy toll på kunstgjødsel fra Russland. Morgan Stanley anslår at lovforslaget vil øke selskapets ebitda med 10 prosent, og peker på at «tollsatsene sannsynligvis vil føre til en omfordeling av de globale handelsstrømmene».

Xplora Technologies leverte driftsinntekter på 339 millioner kroner i første kvartal, en vekst på 185 prosent på årsbasis. Justert ebitda beløp seg til 28,5 millioner kroner, som var 35 prosent over ABGs anslag. Meglerhuset forventer at estimatene skal opp med 5–8 prosent etter rapporten. Aksjen steg 4,0 prosent til 39,20 kroner.

Arctic Securities hevet kursmålet på Crayon fra 130 til 140 kroner, men nedgradererte anbefalingen fra kjøp til hold. Aksjen endte opp 0,45 prosent til 132,80 kroner.

Geir Linløkken i Investtech advarer mot poLight-aksjen, som han beskriver som en av de aller farligste aksjene på Oslo Børs. Aksjen falt 7,25 prosent til 3,71 kroner.

Integrated Wind Solutions hadde driftsinntekter på rekordhøye 25,2 millioner euro i første kvartal. Ebitda beløp seg til 5,3 millioner kroner. Aksjen endte ned 0,7 prosent til 42,2 kroner.