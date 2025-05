Mer Trump-trøbbel

Kong Kaos i Det hvite hus lar ikke mange dager gå, mellom hver gang han skaper urovekkende overskrifter i media. Fredag vendte han igjen blikket mot «tariffs», og nå truer han med en 50 prosent tollavgift på all import fra EU. Og denne gangen er det ikke snakk om noen utsettelse. De nye satsene skal visstnok gjelde fra og med 1. juni. Trump skal være lei av at en handelsavtale med unionen ennå ikke er på plass.

Slikt er dårlige nyheter for børsinvestorer, som typisk foretrekker fri handel og kapitalisme. Følgelig sank børsindeksene Dax, Cac og Stoxx 600 med 1–2 prosent, mens S&P 500 og Nasdaq 100 ved halv fem-tiden hadde falt rundt 1 prosent.

Bilprodusentene gjorde det særlig dårlig, og Stellantis, Volvo Car, Mercedes-Benz og BMW fikk kursfall på 3–5 prosent. Også europeiske bankaksjer slet, ettersom redusert eksport høyst sannsynlig vil bidra til svakere utlånsvekst og større utlånstap. For franske Societe Generale, tyske Deutsche Bank og italienske UniCredit ble nedturen på 3–4 prosent.

Trumps klarte også å ødela dagen for Apples aksjonærer, ettersom han nå vurderer en straffetoll på minst 25 prosent for elektronikkprodusenten – med mindre selskapet begynner å lage iPhoner i USA. Per i dag utvikles telefonen i delstaten California, men mesteparten av komponentene er utenlandske, og mye av produksjonen skjer i Kina og andre land. Apple-kursen sank med godt over 2 prosent.

En annen populær aksje, Tesla, var ned med mer enn 1 prosent. Investorene frykter at en oppblussing av Trumps handelskrig vil ramme elbilprodusenten. Tesla-kursen er likevel nær doblet siden sent i mai i fjor.

Booz Allen Hamilton, et av verdens mest anerkjente konsulentfirmaer, gjorde det langt verre. Aksjekursen stupte 15 prosent, som følge av skuffende inntekter i årets første tre måneder. Paradoksalt var både inntjeningen og guidingen for hele året bedre enn ventet.