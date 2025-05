Populære Nordnet-fond: Bytter til klimaindekser

Nordnet melder fredag om betydelige endringer i fem av sine mest populære indeksfond.

Disse fondene bytter nå referanseindeks, og de nye indeksene har alle «climate» i navnet.

Indeksbytter Fond: Nåværende indeks: Ny indeks Nordnet Emerging Markets Indeks MSCI Emerging Markets Selection Index MSCI Emerging Markets Climate Change Index Nordnet Global Indeks MSCI World Selection Index MSCI World Climate Change Index Nordnet Global Indeks 125 MSCI World Selection Leveraged 1.25x Select Index MSCI World Climate Change Leveraged 1.25x Index Nordnet Europa Indeks MSCI Europe Selection Index MSCI Europe Climate Change Index Nordnet USA Indeks S&P 500 ESG Index MSCI USA Climate Change Index Nordnet

Fondene går over til varianter av MSCIs såkalte «Climate Change»-indekser. Disse indeksene inkluderer flere sektorer, som forsvar, men ekskluderer selskaper med eksponering mot tobakk, kontroversielle våpen, termisk kull og alvorlige miljøkontroverser, ifølge Nordnet.

Byttet trer i kraft fra 3. juni.

«Den tidligere indeksen foretok i tillegg ekskluderinger basert på ESG-score på selskapsnivå, noe som førte til utelukkelse av et relativt stort antall selskaper. Dette gjør ikke de nye indeksene,» heter det i innlegget fra Norgessjef Mari Rindal Øyen.

Fondet Nordnet Global Indeks øker antallet selskaper fra under 700 til over 1.300.

«Vi mener disse endringene styrker indeksfondene våre. Med bredere eksponering og samtidig hensyn til bærekraft, får du som investor et robust og langsiktig alternativ,» skriver Øyen.

Flere i kommentarfeltet på Nordnets innlegg uttrykker skepsis til ESG-komponenten i indeksene, og noen etterlyser rene indekser uten filtrering.

Blir likere KLPs globale indeksfond

«Vil da Nordnet Global Indeks da ligne mer på KLP sitt globale indeksfond?» skriver en bruker.

«Ja, det blir likere KLP sitt globale indeksfond med denne endringen,» svarer Øyen.

En annen skriver:

«Dere burde slutte å lure ESG inn i produkter som frontes som vanlige indeksfond. Det finnes nok av alternativer for investorer med en politisk agenda. Ta inspirasjon fra KLP.»

Øyen svarer:

«De fleste norske fondsforvaltere har et minimum av bærekraftskrav i sine fond for å unngå å investere i selskaper som er involvert i uetisk virksomhet – det gjelder også KLP. Siden Nordnet ikke gjør egne ekskluderinger, men følger indeks, vil du kunne få oversikt over hva som gjelder for våre fond ved å se på indeksens innhold.»

Endringen påvirker ikke fondenes risikonivå eller prisstruktur. Vedtektene til fondene er oppdatert i tråd med de nye indeksene. Nordnet understreker at de ikke gjør egne ekskluderinger, men følger indeksleverandørens kriterier.