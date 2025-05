Bred nedgang på Wall Street

Wall Street åpnet ned, og fallet vedvarer fredag kveld.

Klokken 21 faller Nasdaq-indeksen 0,8 prosent og står i 18.780,06 mens Dow Jones faller 0,34 prosent til 41.709,07. S&P 500 faller 0,45 prosent til 5.815,50.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,5 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 7,8 prosent til 21,8

Trump/EU

Fredag meldte president Donald Trump at han vil ha en direkte toll på 50 prosent mot EU fra 1. juni. Årsaken til det er at forhandlingene ikke fører frem.

– Det blir nok en del frem og tilbake med disse tollnyhetene fra Trump, men det er dårlig nytt på kort sikt. Det gir mye uforutsigbarhet. Samtidig viser det seg at markedet har en tendens til å overreagere på Trumps tollutspill, sier Sara Midtgaard, senior makro- og valutastrateg i Nordea, til Finansavisen.

Bevegelser

Trump skriver også i et innlegg på sosiale medier at Apple må betale en toll på 25 prosent eller mer for iPhoner som produseres utenfor USA.

«Jeg har for lenge siden informert Tim Cook i Apple om at jeg forventer at iPhoner som skal selges i USA, vil bli produsert og satt sammen i USA, ikke India eller noe annet sted. Hvis det ikke er tilfelle, må Apple betale en toll på minst 25 prosent til USA», skriver Trump på Truth Social. Apple-aksjen faller 3 prosent fredag.

Konsulentselskapet Booz Allen Hamilton faller 15,8 prosent etter at det varslet oppsigelser av rundt 2.500 ansatte, tilsvarende 7 prosent av arbeidsstyren.

Teknologiselskapet Intuit stiger 8,5 prosent etter at selskapet la frem sterke tall for forrige kvartal.