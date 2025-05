Finansiell signalisering – se hva jeg gjør og ikke hva jeg sier

Et børsnotert allmennaksjeselskap er laget for å skape verdier for sine aksjonærer. I utgangspunktet skal selskapets styre tenke langsiktig rundt strategi, kontroll og ansettelse av selskapets leder.

Samtidig er det av og til fornuftig å tenke kortsiktig, dersom det er til åpenbar gunst for selskapets aksjonærer. Et allmennaksjeselskaps styre og ledelse har flere virkemidler i verktøykassen når de skal fortelle omverdenen hvordan selskapet jobber med å skape aksjonærverdier.

For et eiendoms-, rigg-, supply- eller skipseiende selskap er det ofte relativt enkelt å finne ut via markedsverdier hva selskapets eiendeler er verdt. Styre og ledelse i slike selskaper må være villige til å selge aktiva dersom prisen er god. Et godt eksempel er salget av Aker Drilling til Transocean i 2011. Budet på Aker Barents og Aker Spitsbergen verdsatte hver av riggene til over 1.000 milliarder dollar. Dette var milevis over nybyggingskostnad i Sør-Korea, justert for tidsverdi.

Det motsatte så vi for knappe to år siden hos noen av de største norske industrishippingselskapene. Wallenius Wilhelmsen hadde sikret seg kjøpsopsjoner på innleide skip, som samlet hadde en estimert verdi på flere hundre millioner dollar.

Markedsverdiene på skip steg kraftig i 2022 og 2023. Når selskapets aksjekurs samtidig handlet langt under markedsverdien av flåten, ville det åpenbare for oss være å innløse et antall av kjøpsopsjonene, for så å selge skipene og betale ut deler av salgsprovenyet. Ved å ikke gjøre dette signaliserte konsernet at det ikke nødvendigvis hadde aksjonærinteressene øverst.

En incentivordning må være et reelt incentiv til verdiøkende innsats. Et styre skal ha autonomi til å vurdere toppsjefens betingelser uten for stor innblanding fra aksjonærene, men på Oslo Børs er det et stort flertall av selskapene hvor det ikke er mulig for aksjonærene å finne ut hvordan en incentivordning virker.

Dersom incentivordningen inneholder et stort antall ikke-monetære elementer eller opsjoner med strike på eller under dagens børskurs, er ordningen mer et kompliment til konsernsjefen enn et reelt incentiv.

Det er videre riktig at en konsernsjef får et sluttvederlag dersom ansettelsesforholdet avsluttes fra styrets side. Det er imidlertid uheldig at en konsernsjef får en mangemillionutbetaling dersom vedkommende frivillig går over i ny stilling. Det skal betales mer for en god prestasjon enn for en prestasjon som fører til ansettelsesavslutning.

Styremedlemmer bør eie aksjer i børsnoterte selskaper. Det å i lang tid ikke eie aksjer i selskapet, er et klart signal til markedet om at selskapet ikke er investerbart. Det finnes eksempler på styremedlemmer i selskaper hvor den norske stat er majoritetseier, som i over ti år ikke eide en eneste aksje. Et sterkt signal til aksjemarkedet er ledende ansatte som kjøper aksjer når kursen har falt.

Antall innsidekjøp i Storebrand og DNB da kursen falt under covid våren 2020, var svært høyt. Det så nesten ut som en konkurranse om å kjøpe aksjer billigst mulig. Det var en klar signalering til aksjemarkedet om at selv om usikkerheten rundt covid var stor, gikk driften av de to finanskonsernene godt. Husk også at innsidere selvfølgelig skal få lov til å selge aksjer.