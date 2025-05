UiS Studentkapital vant Skoleduellen

Skoleduellen er over for denne gang, og siden denne runden startet i midten av september i fjor har deltagerne økt sin kapital med 7,5 prosent i snitt. I samme periode steg Hovedindeksen på Oslo Børs med 10,4 prosent.

UiS Studentkapital gjorde det imidlertid svært mye bedre, med en avkastning på hele 24,0 prosent.

Børsgruppen UiA var ikke langt bak, med 22,5 prosent, og deretter fulgte Børsklubben NHH med 18,7 prosent. Det er verdt å merke seg at UiS Studentkapital også gikk av med seieren i fjor.

En konsentrert portefølje

På mindre enn et års sikt er det klart at sannsynligheten for å gjøre det eksepsjonelt bra – eller for den saks skyld eksepsjonelt dårlig – øker, dersom man har få aksjer i porteføljen. I motsatt tilfelle, dersom man for eksempel eier 200 aksjer, vil avkastningen trolig bli nær referanseindeksens.

I UiS Studentkapitals tilfelle besto børseksponeringen av seks aksjer, og av disse bidro Kitron aller mest.

Elektronikkprodusenten har en vekt på 18 prosent i UiS-porteføljen og fikk et kursløft på 74 prosent, etter at studentene kjøpte seg inn. Også Morrow Bank var et godt kjøp, med en oppgang på 27 prosent.

Analytikerne bommet

Analytikerporteføljen, som består av meglerhusenes til en hver tid fem best likte aksjer, skuffet derimot stort.

Den samlede avkastningen på 3,2 prosent var 7,2 prosentpoeng lavere enn Hovedindeksens.

For tiden er favorittaksjene Frontline, Cadeler, Aker, Austevoll Seafood og Dof Group. Sistnevnte erstattet Borregaard for bare to uker siden. Av de fem har Frontline gjort det best siden nyttår, med en opptur på 16 prosent. Cadeler har derimot trukket ned, med et fall på 21 prosent.

For øvrig kan vi gratulere UiS Studentkapital og de øvrige deltagerne med en fremragende innsats. Neste runde begynner etter at studentene er tilbake fra en velfortjent sommerferie, det vil si i midten av september.

Deltagernes avkastning, forrige uke Gruppe Forrige uke Børsgruppen UiA 0,8% Finansforeningen UiO 0,4% UiS Studentkapital 0,2% Aksjegruppen BI Bergen -0,4% STØH Kapital -0,6% Børsgruppen Nord -0,6% Hovedindeksen på Oslo Børs -1,1% Børsklubben NHH -1,3% Børsgruppen Aktie BI -1,5% Børsgruppen NMBU -1,5% Juridisk Finansklubb UiB -1,6% Børsklubben UiT -2,7% Aksjegruppen OsloMet -3,4% Analytikernes favoritter -3,6% Finansgruppen Verdi NTNU -3,6% Alpha Finance Ålesund -10,2% *Denne runden av skoleduellen startet 13.9.2024.