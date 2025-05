Blandet på Asia-børsene: Trump-utspill løfter japansk stålgigant

Med unntak av nedgang i Kina og Hongkong, er det bred oppgang på de asiatiske børsene mandag morgen.

Investorene vurderer nå blant annet Donald Trumps utsettelse at av fristen for en handelsavtale med EU til 9. juli.

I Japan stiger Nikkei 0,74 prosent, mens den bredere Topix-indeksen klatrer 0,38 prosent.

Fredag uttrykte Trump sin støtte til Nippon Steels oppkjøp av U.S. Steel. Den japanske stålgiganten har lagt inn et bud på 14,9 milliarder dollar.

Trump mener nå ifølge NTB at det planlagte partnerskapet vil skape arbeidsplasser og hjelpe den amerikanske økonomien, og uttrykte også at USA kommer til å ha kontroll over U.S. Steel som en del av avtalen. Nippon Steel-aksjen stiger nå 2,11 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot tilbake 0,30 prosent, CSI 300 er ned 0,73 prosent, og Hang Seng i Hongkong svekkes 1,00 prosent.

Kospi i Sør-Korea styrkes 1,35 prosent. Nifty 50 i India stiger 0,88 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,07 prosent.