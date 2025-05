Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 1,1 prosent, eller innenfor intervallet [0,7, 1,5] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at et nytt Trump-utspill knyttet til toll og barrierer bidro til store utslag på børsene både i USA og Europa fredag.

«Investorene sendte først indeksene markant ned, før de fikk summet seg», skriver analytikeren.

«Denne gangen var det Apple – kanskje den største amerikanske merkevaren i nyere tid – som irriterte Trump, samt EU. Trump varslet 25 prosent toll på Apple-produkter som produseres i utlandet og selges i USA, samt en snarlig heving av tollsatsene mot EU til 50 prosent», fortsetter Berntsen, og påpeker at i løpet av helgen er imidlertid EU-tollen tilsynelatende avblåst, og forhandlingene om en ny handelsavtale innen juli er tilbake på sporet igjen.

Han trekker også frem at for mange fremstår Trumps stil som kaotisk og uberegnelig.

«Men kaoset er ikke nødvendigvis tilfeldig. Tvert imot kan det være en del av en forhandlingsstrategi hvor målet er å presse motparten gjennom uforutsigbarhet. Det minner om Richard Nixons såkalte «madman theory», hvor man med vilje skaper inntrykk av irrasjonalitet for å tvinge frem innrømmelser», skriver Berntsen.

«Trump trives tydeligvis best i støy. Når verden er i ro, mister han kraft og relevans. I urolige omgivelser får han rom til å dominere, kontrollere nyhetsbildet og sette dagsorden. Det er nettopp i dette ubehaget han utøver sin makt», fortsetter analytikeren.

Han skriver videre at denne strategien imidlertid har sine fallgruver.

«Den som spiller for hardt på kaos, kan ende opp med å skape mer usikkerhet enn fremdrift. Tilliten til USA som forutsigbar handelspartner svekkes, og partnerne kan etter hvert søke tryggere havner. Trumps styrker – evnen til å skape dynamikk og utfordre fastlåste strukturer – kan raskt bli en svakhet dersom han overdriver og overspiller hånden», påpeker Berntsen, og skriver videre at det for investorer er lett å bli dratt inn i støyet.

«Markedet reagerer umiddelbart, men det betyr ikke at man bør gjøre det samme. Historien viser at investorer som klarer å holde hodet kaldt og ikke lar seg vippe av pinnen av politiske utspill, ofte kommer best ut på sikt. Så lenge Trump sitter ved makten – og det gjør han de neste årene – må man bare tåle å stå i stormen».

Asia

Med unntak av nedgang i Kina og Hongkong, er det bred oppgang på de asiatiske børsene mandag morgen.

I Japan stiger Nikkei 0,74 prosent, mens den bredere Topix-indeksen klatrer 0,38 prosent.

Fredag uttrykte Trump sin støtte til Nippon Steels oppkjøp av U.S. Steel. Den japanske stålgiganten har lagt inn et bud på 14,9 milliarder dollar. Nippon Steel-aksjen stiger nå 2,11 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot tilbake 0,30 prosent, CSI 300 er ned 0,73 prosent, og Hang Seng i Hongkong svekkes 1,00 prosent.