Kjøper Holberg Fondene

Holberg Fondene er solgt til Christen Sveaas-eide Kistefos, opplyses det i en melding mandag.

Transaksjonen ventes å gjennomføres i løpet av tredje kvartal 2025. Summen er foreløpig ikke kjent.

Carnegie kjøpte Holberg 31. mai 2022, og nå selger DNB Carnegie det Bergen-baserte fondsselskapet videre.

– Vi vurderte flere strategiske alternativer, inkludert salg til en ny eier som vil være en langsiktig og engasjert partner for Holberg, for å sikre det beste utfallet for kundene, de ansatte og selskapets fremtidige utvikling, sier konsernsjef i DNB Carnegie Holding, Tony Elofsson.

– Vi tror Kistefos vil være en sterk og engasjert partner for Holberg. Deres erfaring og langsiktige perspektiv harmonerer godt med vårt kundeløfte og strategiske retning, sier konsernsjef Magny Øvrebø i Holberg.

– Vi ser frem til å ta del i neste kapittel i Holbergs historie. Holberg har en solid posisjon i det norske fondsmarkedet, med gode forvaltningsresultater og høy faglig integritet. Som ny eier ønsker Kistefos å bidra med et langsiktig perspektiv og støtte Holberg i å videreutvikle posisjonen som en ledende, uavhengig og aktiv fondsforvalter. Vi har stor tro på Holberg-teamet, og ser frem til å arbeide sammen med dem for å fortsette å skape merverdier for Holbergs kunder, sier investeringsdirektør i Kistefos, Kristian Huseby.

Ifølge Kistefos’ egne nettsider har investeringsselskapet eksponering mot bank og finans gjennom Morrow Bank, Instabank og Advanzia Bank.

Spekulasjoner i forkant

Da DNB kjøpte Carnegie i oktober 2024, ble det allerede spekulert i et mulig salg.

«DNB og Carnegie er en god match. For Holbergs del vil man evaluere de strategiske mulighetene,» uttalte Holberg-sjef Magny Øvrebø til E24 i oktober.

Det har også vært medieoppslag om at Holberg vurderer å «flykte» til utlandet.