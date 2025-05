Vil ta opp kampen mot USA: Kina bygger finansgiganter

Kina intensiverer innsatsen for å bygge en rekke bankkjemper og meglerhus, som et ledd i en strategi for å konsolidere finanssektoren og gjøre den bedre rustet til å takle økonomiske sjokk, varsler Financial Times.

Ifølge data fra Kinas finansregulator har nesten én av 20 lokale sparebanker stengt dørene det siste året. Samtidig viser tall fra S&P Global Ratings at selskaper som forvalter over en femtedel av verdipapirsektorens eiendeler enten er i ferd med å fusjonere eller allerede har gjort det siden slutten av 2023.

Målet er å skape noen få, men sterke finansinstitusjoner som kan konkurrere internasjonalt, og utfordre aktører som JPMorgan og Morgan Stanley.

Kinas leder Xi Jinping har tidligere sagt at Kina må «dyrke frem noen topprangerte investeringsbanker» for å styrke finanssektorens bidrag til realøkonomien, skriver FT.

Langvarig prosess

Analytikere mener fusjonene gjenspeiler myndighetenes tro på at de største risikoene i systemet nå er under kontroll.

– Dette vil sannsynligvis være en prosess som varer i et tiår snarere enn bare noen få år, sier adm. direktør Ryan Tsang i S&P Global Ratings.

Etter en årrekke med kredittdrevet vekst, forsøker myndighetene å redusere antall banker og øke effektiviteten. Lokale sparebanker utgjør nesten 95 prosent av landets banker, men forvalter kun 13 prosent av eiendelene.

Meglerhus er også under press etter kraftig fall i transaksjonsvolumer. I Shanghai vurderes det nå en sammenslåing av to av Kinas eldste investeringsbanker, Guotai Junan og Haitong Securities.

Ifølge FT er det ventet at denne utviklingen vil føre til at myndighetene også vil ønske mer kontroll over hvordan bankene opererer internasjonalt – blant annet når det gjelder utlån, restrukturering av gjeld i Silkeveien-land og bruken av kinesisk valuta. Analytikere mener dette er en del av en strategi for å gjøre Kina bedre rustet i møte med økt global konkurranse, særlig fra USA.