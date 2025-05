Anbefaler åtte aksjer

I løpet av forrige uke steg DNBs portefølje med anbefalte aksjer 0,4 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs var relativt uendret. Det betyr at porteføljen er opp 14,1 prosent hittil i år.

Best gikk det med Yara og Veidekke som gikk opp henholdsvis 5,0 prosent og 3,2 prosent. Verst gikk det med Hafnia og Subsea som falt henholdsvis 3,4 prosent og 1,2 prosent.

Satser på Sats

Denne uken velger DNB Carnegie-strateg Paul Harper å inkludere Sats i porteføljen.

Ifølge strategen er Sats en av få aksjer i hovedindeksen på Oslo Børs med positive inntjeningsrevisjoner etter resultatene for første kvartal, noe som bør støtte opp under en positiv kursutvikling fremover. Han mener også at dagens prising er attraktiv.

Kvartalstallene

7. mai presenterte Sats sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på to prosent, etterfulgt av et fall på ytterligere fem prosent dagen etter. Treningskjeden økte de totale inntektene med åtte prosent sammenlignet med første kvartal i fjor, og endte på 1,4 milliarder kroner. Driftsresultatet (justert EBIT før IFRS 16) var på 133 millioner kroner, opp 38 prosent fra året før.

Samtidig ble det kjent at medlemsbasen økte med 24.000 medlemmer til 757.000 medlemmer i første kvartal, den sterkeste medlemsveksten i første kvartal noensinne.

«Treningsåret 2025 startet sterkt med solide resultater både finansielt og i antall nye medlemmer», uttalte konsernsjef Sondre Gravir da tallene ble lagt frem.

Mandag formiddag omsettes Sats-aksjen for 36,30 kroner, opp 4,3 prosent.