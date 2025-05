Flere kunder i SpareBank 1 oppdaget mandag morgen at de er blitt trukket dobbelt for transaksjoner. Banken jobber nå på spreng for å rette feilen, skriver Aftenposten, som var først ute med saken.

– Mandag 26. mai ble det oppdaget at enkelte kunder har fått doble trekk for transaksjoner. Vi følger dette opp med vår leverandør TietoEvry og jobber med å korrigere og finne årsaken til problemet, skriver Christine Meling, kommunikasjonsdirektør i SpareBank 1, i en SMS til Finansavisen.

– Vi beklager overfor kundene våre, legger hun til.

På bankens chatrobot får kundene beskjed om at dette er «vår høyeste prioritet», ifølge Aftenposten.

Peker på Tietoevry

Ifølge pressekontakt Geir Remman er det snakk om en teknisk feil hos Tietoevry som har rammet flere norske banker – men ikke alle.

– En teknisk feil hos Tietoevry har ført til at enkelte bankkunder har fått betalingstransaksjoner feilregistrert på kontoen sin i dag. En gruppe norske banker er berørt, men ikke alle, skriver Remman i en melding til Finansavisen.

– Vi jobber med å rette feilen, og alle berørte kunder vil få korrigert transaksjon og saldo på sine konti med virkning fra i morgen, 27. mai. Vi har samlet et bredt team av dedikerte ressurser for å rette opp feilen. Dette skyldes en teknisk feil hos Tietoevry, og alt vil bli korrigert automatisk slik at transaksjonene og saldoen blir korrekt for den enkelte bankkunde og bank.

– Vi beklager de ulempene som dette har medført for våre bankkunder, avslutter han.

Feil på samme tid i fjor

Også i fjor på denne tiden opplevde SpareBank 1 problemer med dobbeltbelastninger. Den gang ble blant annet den pensjonerte presten Sverre Henriksen (73) rammet.

– Jeg fikk sjokk da jeg sjekket kontoen, sa han til VG i mai 2024.

Kommunikasjonssjef i SpareBank 1, Tone Mesna, opplyste den gang at feilen skyldtes problemer med transaksjoner via Avtalegiro og eFaktura. Banken jobbet da sammen med leverandøren Tietoevry for å løse saken.

Feilen ble den gang rettet opp samme dag, men kundene så ikke nødvendigvis korreksjonen i nettbanken før senere på kvelden.