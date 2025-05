Ved lunsjtider ligger hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,8 prosent til 1.564,72 poeng.

Børsene i Europa stiger mandag etter at Donald Trump sier at han er enig med EU om å utsette fristen for en handelsavtale til 9. juli.

Dagens bevegelser

Frontline ligger ved lunsj opp 5,1 prosent, til 191,55 kroner, og er så langt dagens nest mest omsatte aksje, kun etter børslokomotivet Equinor. Tankrederiet leverte fredag tall for første kvartal.

Både Pareto, ABG Sundal Collier og Nordea beholder nå sine kjøpsanbefalinger på aksjen, med små oppjusteringer av kursmålet.

– Tallene var «spot on» i forhold til våre forventninger. Litt bedre enn vi hadde trodd på VLCC-ene og litt svakere på produkttank og suezmax. Bookingen for 2. kvartal var litt over det vi hadde forventet, sa Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen til Finansavisen før helgen.

Fredag ettermiddag ble det meldt at sjef i Norbit, Per Jørgen Weisethaunet, kvitter seg med 153.000 aksjer til en kurs på 193,23 kroner. Aksjen, som hittil i år er opp 100 prosent, ligger mandag ettermiddag opp 1,8 prosent til 192,40 kroner.

Oljemyggen Zenith Energy åpnet rett opp mandag morgen, og etter noen timers handel ligger aksjen opp 23,4 prosent til 2,06 kroner på relativt høy omsetning. Oppgangen kan skyldes en svært positiv analyse fra svenske Analyst Group.

KMC Properties stiger 89 prosent til 0,14 kroner ved lunsj. Lørdag ble det kjent at Christian Line blir ny toppsjef i selskapet, og skal fokuserer på å få igang drift i selskapet. I tillegg kom det i morges en flaggemelding etter at M2 Asset Management fredag solgte 15,3 millioner KMC-aksjer til en kurs på 0,08 kroner.

Sentia , det sjette største byggekonsernet i Norden, melder mandag at de ønsker å søke notering på Euronext Oslo Børs. Selskapet prises til 5 milliarder kroner.

Oljeprisen

Ved lunsjtider omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 64,72 dollar, ned 0,3 prosent.

Brent-oljen med levering i juli omsettes for 64,87 dollar, opp 0,1 prosent.

Equinor ligger ved lunsj opp 1,5 prosent til 243,30 kroner, Aker BP styrkes 0,7 prosent til 234,60 kroner og Vår Energi er opp 1,4 prosent til 29,37 kroner.