Kraftig økning i inkassogjeld for norske bedrifter

Tall fra inkassoselskapet Kredinor viser at norske bedrifters økonomiske problemer vokser. I første kvartal økte ny inkassogjeld for bedrifter med 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens antall saker økte med 1 prosent.

– Inkassotallene viser at mange bedrifter sliter, spesielt innen «bygg og anlegg». Vi forventer at denne trenden vil fortsette som følge av inflasjon, økte kostnader og global uro, sier Alexander Tinholt, analysesjef i Kredinor.

I tillegg til bygg og anlegg blir inkassopallen bekledd av «varehandelen» på andreplass og «overnatting og servering» på tredje.

– Mer selektive

Overfor Finansavisen presiserer Tinholt at innen kategorien «overnatting og servering» er volumene såpass små at det ikke skal mye til for å gi store utslag.

– Det som kanskje overrasket oss mest, er at denne kategorien ligger en god del høyere i år enn tidligere år. Vi hadde forventet en viss forbedring, gitt at sjokkene fra renteøkningene nå har ligget stabilt en stund, og at inflasjonen er på vei ned, sier analysesjefen.

Tinholt mener at selv om pilene peker oppover for mange, er folk fortsatt selektive med pengebruken.

– Vi har sett tall fra blant annet Oslo Handelsstand i fjor, som viste at det var ganske betydelige beløp som har forsvunnet. Selv om restaurantene kanskje er fulle på kveldene, så bruker folk mindre penger, sier han.

– Ser dere noen sammenheng mellom inkassogjelden og konkurstallene i næringslivet?



– Vi ser en klar sammenheng. Inkassotallene fungerer ofte som en ledende indikator. Først ser vi at enkelte bransjer er overrepresentert i inkassostatistikken. Deretter bygger inkassogjelden seg opp i de samme bransjene, og til slutt dukker de gjerne opp i konkursstatistikken, sier Tinholt.

– Det er langt fra alle bedriftene som har inkassosaker, som ender opp i konkurs. Men det er en klar sammenheng, legger han til.

Ifølge analysesjefen er det også en stor sammenheng om hvor gammelt et selskap er når inkassokravene begynner å tårne seg opp.

– Vi ser at selskaper som har vært i drift i tre til fem år, har hatt høyest andel inkassobelastning de siste årene. Etter fem år går andelen jevnt ned, sier han og legger til at for selskaper under tre år er bildet mer uklart.

Les også Rammer stadig flere bedrifter Mengden cyberangrep mot bedrifter er fortsatt økende. Nå skjerpes de regulatoriske kravene til bedrifters cybersikkerhet og beredskap gjennom innføringen av blant annet NIS2-direktivet og DORA-forordningen. I tråd med de skjerpede regulatoriske kravene øker bedriftenes behov for cyberforsikring, skriver advokat/partner Charlotte Hafstad og advokat/partner Hanna Norum i Ræder Bing advokatfirma.

LA FREM RAPPORT: Analysesjef Alexander Tinholt og direktør for bærekraft og kommunikasjon Melita Ringvold i Kredinor. Foto: Kilian Munch

– Ingen tegn til å bremse opp

Tinholt tror inkassogjelden til norske selskaper vil fortsette å øke i 2025, men at det i første rekke er beløpene som vil vokse, ikke antall krav.