Kortversjon Folkeinvest har registrert et betydelig tap på 171 millioner kroner for året 2024, hovedsakelig grunnet nedskrivninger i deres datterselskaper.

Selskapet fokusert nå på egenkapital etter å ha solgt seg ut av ikke-kjernevirksomheter, hvilket har resultert i kostnadskutt og personalreduksjon.

Øyvind Fries har gått av som daglig leder, og Amalie Holt har tatt over etter ham for å lede Folkeinvest gjennom den nåværende omstillingen. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

Folkeinvest har hatt ambisjoner om å bli stor innen folkefinansiering, både lånebasert og basert på innhenting av frisk egenkapital til små og mellomstore bedrifter.

Nå har selskapet gjort en stor avskrivning og levert blodrøde tall for 2024. I tillegg har sjefen sluttet, skriver Shifter.

Folkeinvest (konsern) (Mill. kr) 2024 2023 Driftsinntekter 8,4 17,9 Driftsresultat −161,2 −15,7 Resultat før skatt −161,7 −19,7 Årsresultat −171,0 −16,6

Eiere: Folkeinvest Holding (52,3 %), Sparebank 1 Sør-Norge (36,9 %), Andreas Amdahl Seim (2,2 %), Arnstein Hellem (1,0 %), andre (7,7 %).

– Nødvendige grep

I 2024 leverte konsernet et resultat før skatt på minus 162 millioner kroner på konsernnivå.

Mesteparten av tapene kommer fra nedskrivninger av verdien på datterselskapene Folkeinvest Formidling (tidligere Monio) og Caplist.

– Nedskrivingene var nødvendige å gjøre når man gjør en slik omstilling, der vi gjorde et strategisk valg for å rendyrke fokus på egenkapital. Vi har solgt oss ut av satsinger som ikke er del av kjernevirksomheten, kuttet kostnader betydelig, og gjort justeringer i organisasjonen for å sikre rett kompetanse til strategien vi går inn i, sier Sverre Konrad Nilsen, styreleder i Folkeinvest.

Les også Hadde suksess i sikte: Konkurs med nyskapende bilutstyr Dropracks ble jublet frem, og nesten 5.000 privatpersoner meldte sin interesse for takstativene. Men ambisjonene endte med fiasko.

– Tappet kapasitet

I 2023 ble det besluttet at Sparebank 1 SR-Bank skulle ta 38 prosent eierandel i Folkeinvest. Samtidig overtok Folkeinvest låneformidleren Monio.

Monio er en låneformidlingsplattform som på begynnelsen av 2020-tallet var heleid av Sparebank 1 SR-Bank.

– I ettertid ser vi at dette tappet kapasitet fra kjernevirksomheten vår, sier Nilsen til Shifter.

Det første, og eneste lånet, som ble formidlet via Folkeinvest Formidling, ble utbetalt i fjor sommer.

Kort tid etterpå ble virksomheten satt på pause. I en situasjon der inntektene skrumpet inn kraftig, samtidig som kostnadene økte, ble det besluttet å gå tilbake til kjernevirksomheten.

Les også 100 norske fiaskoer: – Kapital er hovedproblemet – Jeg vil si at i tre av fire tilfeller der et selskap ikke lykkes ordentlig, så har kapitaltilgangen vært en viktig faktor.

Fra 20 til syv ansatte

Siden er staben i Folkeinvest blitt kraftig redusert. På det meste hadde Folkeinvest litt over 20 ansatte. Nå er det bare syv personer igjen.

Daglig leder gjennom syv år, Øyvind Fries, trakk seg i fjor høst. Sverre Konrad Nilsen tok over som midlertidig sjef fra 1. oktober. Det var andre gang Nilsen trådte inn som daglig leder, i selskapet han og Erik Haugane startet i 2015.

Den 1. april overlot Nilsen sjefsstolen til Amalie Holt, som tidligere har vært markedssjef. Nå er Nilsen tilbake som styreleder.