Roger Berntsen: – Trump er lett å forholde seg til

Fredag meldte USAs president, Donald Trump, at han vil ha en direkte toll på 50 prosent mot EU fra 1. juni. Samtidig skrev han på sosiale medier at Apple må betale en toll på 25 prosent eller mer for iPhoner som produseres utenfor USA.

Det gikk ikke lang tid før nye innspill fra presidenten dominerte nyhetsbildet. Mandag stiger børsene i Europa etter at Trump uttalte at han er enig med EU om å utsette fristen for en handelsavtale til 9. juli.

«For mange fremstår Trumps stil som kaotisk og uberegnelig. Men kaoset er ikke nødvendigvis tilfeldig. Tvert imot kan det være en del av en forhandlingsstrategi hvor målet er å presse motparten gjennom uforutsigbarhet. Det minner om Richard Nixons såkalte “madman theory”, hvor man med vilje skaper inntrykk av irrasjonalitet for å tvinge frem innrømmelser», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Kaoslæring

Analytikeren understreker at Trump trives best i støy. Årsaken til det er at han mister kraft og relevans når verden er i ro, mens han i urolige omgivelser får mulighet til å dominere, kontrollere nyhetsbildet og sette dagsorden.

– Trump er i utgangspunktet lett å forholde seg til. Dette handler om kaoslæring, og det er stor forskjell på gal og kalkulert. Han er ekspert på å sette dagsorden, sier Berntsen til Finansavisen.

Han minner om at strategien har sine fallgruver. Den som spiller for hardt på kaos, kan ende opp med å skape mer usikkerhet enn fremdrift, samtidig som tilliten til USA som en forutsigbar handelspartner kan svekkes.