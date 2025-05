Pensjonsfond: Taper på Private Equity

I 2023 begynte Oljefond-sjef Nicolai Tangen sitt korstog for at Finansdepartementet skulle tillate at fondet investerte nordmenns pensjonskroner i aktive eierfond som investerer i unoterte aksjer (best kjent som private equity (PE)). Blant annet publiserte NBIM et notat hvor det hevdet at avkastningen fra oppkjøpsfond i snitt hadde 3 til 4 prosentpoeng høyere avkastning enn aksjemarkedet.

I avisspaltene ble det i etterkant blant annet argumentert for at det norske folks pensjonskasse blant annet går glipp av synergieffekter, som kan oppstå som følge av konsolidering av flere mindre selskaper. I tillegg har det faktum at fondet har fått investere i unoterte eiendom blitt brukt som argument for å tillate øvrige PE-investeringer.

STOD I FRONT: Sjef i Oljefondet, Nicolai Tangen, var en forkjemper for at fondet skulle få lov til å investere i Private equity. Foto: Eivind Yggeseth

Våren 2024 la Finansdepartementet frem Fondsmeldingen hvor Oljefondet fikk «nei» til å investere i unoterte aksjer, til tross for Norges Bank hadde rådet departementet om å åpne opp. Daværende finansminister Trygve Slagsvold Vedum besluttet imidlertid å etablere et ekspertråd som skulle se nærmere på hvorvidt Oljefondet skal få investere i unoterte aksjer i fremtiden.

Et land hvor pensjonsfondene har fått lov til å investere i unoterte aksjer er Canada. Resultatene for landets tre største pensjonsfond i første kvartal i år er imidlertid grell lesning for PE-forkjempere.

Private equity dro ned

Alle de tre canadiske pensjonsfondene hadde dårligere totalavkastning enn sine referanseindekser i 2024, skriver Financial times. Ser man på avkastningen til PE-porteføljene sammenlignet med referanseindeksene, gikk PE-investeringene minst like dårlig.

De tre pensjonsfondene er Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) og Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP). Førstnevnte opererer med avvikende regnskapsår, og fullførte sitt regnskapsmessige 2025 ved utgangen av mars.

I løpet av året gjorde CPPIB det dårligere enn referanseindeksen, med en avkastning på 9,3 prosent mot referansen på 10,9 prosent, ifølge årsrapporten. PE utgjør 23 prosent av fondets kjerneportefølje.