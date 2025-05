Tollutsettelse skaper håp

President Donald Trump er omtrent like vinglete som en trehjulssykkel med to hjul, og hans evne til å skape børsuro er ganske unik i et historisk perspektiv. Før helgen sendte han børsene hodestups med prat om en 50 prosent tollavgift på europeiske varer, men etter å ha hatt en hyggelig telefonsamtale med Ursula von der Leyen – og kanskje et par glass fransk vin – kom han på bedre tanker. Nå skal tolløkningen utsettes til 9. juli.

Dermed bar det igjen oppover i aksjemarkedet, og Euro Stoxx 600 la på seg nesten 1 prosent. Gullprisen svekket seg samtidig med 0,6 prosent i spotmarkedet, mens verdien av kryptovaluta og amerikanske statsobligasjoner steg.

Blant enkeltaksjene gjorde fredagens tapere det best, idet den opprinnelige «Trump-effekten» ble reversert. For bilprodusentene Stellantis og Volvo Car ble oppturen på 3–4 prosent. Sistnevnte meldte dessuten at 3.000 kontoransatte og konsulenter, rundt 15 prosent av totalen, skal sparkes. Grepet er del av en plan for å redusere utgiftene med 1,9 milliarder dollar årlig. Cirka 2.200 av de som skal sies opp befinner seg i Sverige.

Metallprodusentene thyssenkrupp, Umicore og ArcelorMittal ga enda bedre avkastning, med kursløft på 4–8 prosent. Rundt 15 prosent av all europeisk stål- og jernproduksjon gikk i fjor til USA, og landet var dessuten det største markedet for europeiske stål- og jernprodukter.

For øvrig fikk sportsbilaksjen Porsche et kursfall på nesten 4 prosent, til tross for Trumps helomvending. Konsernet fortalte at et par modeller, 718 Boxter og 718 Cayman, skal fases ut innen oktober og erstattes av elektriske versjoner.

De amerikanske børsene var stengt, i forbindelse med feiringen av Memorial Day. I derivatmarkedet pekte pilene imidlertid oppover, og S&P 500 var mandag ettermiddag mer enn 1 prosent høyere. For Dow Jones Industrial Average og Nasdaq 100 utgjorde økningen henholdsvis 1,1 og 1,4 prosent.