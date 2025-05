Med en markedsverdi på rundt 300 milliarder kroner har Kongsberg Gruppen i løpet av få år seilt opp som det tredje mest verdsatte selskapet på Oslo Børs – kun slått av Equinor og DNB.

Det kan være fristende å spørre om toget nå har gått, men konsensus justeres stadig opp. Og de som har vært så heldige – eller dyktige – å investere i aksjen, kjenner kanskje på en viss høydeskrekk.

Forventningene til selskapet er høye: Ifølge analytikerkorpset ventes omsetningen å øke fra snaue 49 milliarder kroner i 2024 til over 77 milliarder i 2027. EBIT-marginen, som var 13,3 prosent i 2024, er ventet å stige gradvis til 14,6 prosent i 2027.

Kongsberg Gruppen har tre divisjoner: Maritime, Discovery og Defence & Aerospace. Til tross for at alle leverer godt, er det sistnevnte som får klart mest oppmerksomhet. Kanskje ikke unaturlig i en tid hvor Europa skal ruste opp. Og det er kanskje her nøkkelen ligger når aksjen skal vurderes: Hva kan EUs ReArm Europe-plan bety for selskapets lønnsomhet?

Selg!

Analytiker Niclas Gehin i DNB Carnegie har en salgsanbefaling på Kongsberg Gruppen med kursmål 1.250 kroner.

Foto: Iván Kverme

– Aksjen var vårt toppvalg ved inngangen til fjoråret, og vi er imponert over veksten de siste årene – og vekstutsiktene fremover. Likevel mener vi at prisingen nå har kommet for høyt i forhold til selskapets vekstmuligheter.

– Vi har sett flere eksempler gjennom historien på at selskaper med høy vekst og uvanlig sterke vekstutsikter har en tendens til å få en for høy prisingsmultippel før markedet finner et mer nøkternt nivå. Vi så en lignende eufori i Novo Nordisk i fjor, etter mange år med formidabel vekst. Aksjen handlet da til en P/E-multippel nær 40. I dag er aksjekursen mer enn halvert, og selskapet handles til P/E 13. Den underliggende veksthistorien er fortsatt sterk, men euforien – og momentumtraderne – er borte.