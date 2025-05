Gjennomgående kan europeiske aksjer se tilbake på en solid start på børsåret 2025, med en opptur siden årsskiftet på i gjennomsnitt syv prosent – adskillig bedre enn det amerikanske aksjemarkedet, som i samme periode er tilnærmet flatt. Det gode drivet på de europeiske børsene støttes både av en serie pengepolitiske lettelser og av anstendige førstekvartalsrapporter – men også av massive europeiske forsvarsbudsjetter, som mange investorer forventer vil gi gode vekstimpulser til Europa som helhet.

Særlig Tyskland skal nå bruke adskillige milliarder euro på å revitalisere landets forsvarsevne – og de potensielle positive annenhåndseffektene disse monsterinvesteringene kan ha på den polske naboøkonomien, er en sentral driver bak den polske børsfesten.

– Det er en hinsides børsinteresse, også fra utenlandske investorer som ser mer lyst på polsk økonomi fremover, uttalte nylig Tomasz Bardzilowski, toppsjef ved Warszawa-børsen, til Financial Times. Investorinteressen er også bunnsolid fra polakkene selv, legger Bardzilowski til, særlig utløst av et nylig polsk rentekutt, det første siden 2023.

Hittil i år kan den polske referanseindeksen, den såkalte WIG-indeksen, vise til en oppgang på rundt 25 prosent siden utgangen av 2024 – adskillig høyere enn Hovedindeksen på Oslo Børs, som så langt i år er opp med rundt ti og en halv prosent.

Kjøpstrykket styrkes fra flere hold – blant annet av at polsk økonomi ligger an til en BNP-vekst på nær tre og en halv prosent for inneværende år. Det er en forventet årsveksttakt som er klart høyest blant de tidligere kommunistlandene. Også profittmessig ser fremtiden lys ut, da analytikerne spår at den gjennomsnittlige inntjeningsveksten blant foretakene notert på Warszawa-børsen vil bli på om lag ti prosent, målt mot fjoråret.

Samtidig heves dividendeutsiktene, særlig blant polske banker og finansforetak – åpenbart aksjestimulerende, ikke minst med tanke på hvor toneangivende finanssektoren er på den polske børsen.