De fleste børsene i Asia faller tirsdag morgen. Investorene fortsetter å vurdere det globale handelsklimaet etter at USAs president Donald Trump utsatte 50 prosent tollsatser på importvarer fra EU til 9. juli.

De amerikanske markedene var mandag stengt som følge av Memorial Day.

I Japan faller Nikkei 0,19 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,04 prosent.

Sentralbanksjef i Bank of Japan, Kazuo Ueda, signaliserer tirsdag sin intensjon om å fortsette å heve styringsrenten dersom økonomien utvikler seg som forventet, melder TDN Direkt.

– Vi vil justere graden av pengepolitiske stimulanser etter behov for å sikre at banken når sitt mål om bærekraftig prisstabilitet, sier han til Bloomberg News, ifølge nyhetsbyrået.

– På bakgrunn av økende usikkerhet, særlig knyttet til handelspolitikken, har vi nylig nedjustert våre prognoser for økonomien og inflasjonen. Men vi forventer fortsatt at den underliggende inflasjonen gradvis vil nærme seg 2 prosent i andre halvdel av prognoseperioden, sa han, og understreket at Japan nå er nærmere inflasjonsmålet enn på noe annet tidspunkt de siste tre årene, påpeker Ueda.

Shanghai Composite i Kina går tilbake 0,33 prosent, CSI 300 svekkes 0,56 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 0,18 prosent.

Ferske tall viser at lønnsomheten blant kinesiske industriselskaper vokste 3 prosent i april, til tross for handelskrig. I løpet av årets fire første måneder er veksten på 1,4 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi 0,56 prosent. I India er Nifty 50 ned 0,70 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,29 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,13 prosent.