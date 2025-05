Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport at de amerikanske børsene holdt stengt mandag, og at det er dermed lite å melde derfra.

«Investorene venter nå i all hovedsak på Nvidias tall for første kvartal, som slippes i morgen, samt utfallet av OPEC+-møtet, som det ryktes blir fremskyndet med én dag – til 31. mai», påpeker analytikeren.

«Det er for øvrig sjelden at OPEC fremskynder ordinære møter. Faktisk er det vanligere at disse utsettes dersom det er stor uenighet innad i organisasjonen, og mer tid til diskusjon er nødvendig. Det ventes at det mektige oljekartellet er klart til å tilføre markedet ytterligere fat, noe som har bidratt til å legge press på prisen», fortsetter Berntsen.

Han skriver videre at Nvidia på rekordtid har vokst fra å være et nisjeselskap for grafikkprosessorer til å bli en sentral aktør i verdensøkonomien.

«Resultatene for første kvartal, som slippes i morgen, er ikke bare viktige for teknologisektoren – de leses som temperaturmåler for verdensøkonomien», påpeker Berntsen.

«Nvidia har blitt et «makroselskap» – et begrep man tidligere reserverte for giganter som Apple, Microsoft eller oljeselskapene. I dag er det selskapets evne til å møte etterspørselen etter AI-kraft som former investorenes risikovilje på tvers av sektorer», skriver han.

Asia

De fleste børsene i Asia faller tirsdag morgen. Investorene fortsetter å vurdere det globale handelsklimaet etter at USAs president Donald Trump utsatte 50 prosent tollsatser på importvarer fra EU til 9. juli.

I Japan faller Nikkei 0,19 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,04 prosent.

Shanghai Composite i Kina går tilbake 0,33 prosent, CSI 300 svekkes 0,56 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 0,18 prosent.

Ferske tall viser at lønnsomheten blant kinesiske industriselskaper vokste 3 prosent i april, til tross for handelskrig. I løpet av årets fire første måneder er veksten på 1,4 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er tirsdag morgen ned 0,37 prosent til 64,05 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,48 prosent på 61,20 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 64,73 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

De amerikanske markedene var mandag stengt som følge av Memorial Day.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,0 prosent til 1.564,87 poeng mandag.

KMC Properties steg 126,7 prosent til 0,17 kroner. Lørdag ble det kjent at Christian Linge blir ny toppsjef i selskapet, og skal fokuserer på å få igang drift i selskapet. I tillegg kom det i morges en flaggemelding etter at M2 Asset Management fredag solgte 15,3 millioner KMC-aksjer til en kurs på 0,08 kroner.

Tankrederiet Frontline steg godt gjennom dagen, og aksjen endte opp 6,6 prosent til 194,35 kroner. Aksjen ble den nest mest omsatte aksjen i løpet av dagen, med en omsetning på 243 millioner aksjer. Tankrederiet leverte fredag tall for første kvartal.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 1. kv.:

Grieg Seafood: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Golar LNG: Webcast/tlf kl. 14.00