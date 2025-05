Nvidia stiger i forkant av selskapets kvartalstall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,5 prosent, Dow Jones er opp 0,8 prosent mens S&P 500 har lagt på seg 1,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,47 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,2 prosent til 20,52.

Venter på Nvidia

«Investorene venter nå i all hovedsak på Nvidias tall for første kvartal, som slippes i morgen, samt utfallet av OPEC+-møtet, som det ryktes blir fremskyndet med én dag – til 31. mai. Det er for øvrig sjelden at OPEC fremskynder ordinære møter», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Nvidia stiger 2,4 prosent i åpningsminuttene.

Makro

Nye tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at ordreinngangen for varige goder i USA falt 6,3 prosent på månedsbasis i april. Ifølge Trading Economics var det ventet en nedgang på 7,8 prosent.

«Det viktige bakteppet er at den vedvarende usikkerheten rundt handelspolitikken fortsatt legger en demper på bedriftenes investeringsvilje», skriver Handelsbanken i sin morgenrapport.