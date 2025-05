Oslo Børs endte i grønt: Flyfest etter kjendisinntog og oppjustering

Oslo Børs endte i grønt territorium tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.574,52 poeng, en oppgang på 0,6 prosent og ny all-time high.

Nordsjøolje med levering i juli er ned 1,0 prosent til 64,09 dollar fatet, mens den amerikanske WTI-oljen faller 1,0 prosent til 61,92 dollar. Oljemarkedet venter spent på det kommende Opec+-møtet, der det er ventet nok en trippeløkning på 411.000 fat pr. dag i juli.

Equinor gikk frem 1,2 prosent til 247,10 kroner, mens Aker BP endte opp 0,1 prosent til 236,00 kroner. Vår Energi styrket seg 1,9 prosent til 29,90 kroner.

Storaksjonær selger

Flere kjente investorer har plukket opp Norse Atlantic -aksjer etter at shippingfamilien Lauros kastet kortene forrige uke. Ketil Skorstad mener aksjen kan stige 5-gangeren. Aksjen føyk til værs etter uttalelsen, og aksjen endte til slutt opp 39,7 prosent til 8,10 kroner.

Flyselskapet Norwegian fikk også medvind. DNB Carnegie har jekket opp kursmålet fra 16 til 17 kroner, og gjentar kjøp. Aksjen steg 4,7 prosent til 13,67 kroner.

XXL falt 4,3 prosent til 9,90 kroner. Storeier Altor har akseptert budet fra Frasers Group på 10 kroner pr. aksje. Det samme har Andresen-familiens investeringsselskap Ferd gjort.

Mandag kveld sendte sportskjeden ut en melding hvor det fremgår at det må hentes mellom 160 og 200 millioner kroner for å unngå brudd på lånebetingelsene.

KMC Properties steg mandag voldsomme 126,7 prosent. Tirsdag har storaksjonær Haas benyttet muligheten og solgt 23,78 millioner aksjer, ifølge en børsmelding. Aksjen falt hele 35,3 prosent til 0,11 kroner.

Toppsjef går på dagen

Grieg Seafood falt 1,6 prosent til 70,00 kroner etter å ha lagt frem sine førstekvartalstall. Oppdrettskjempen fikk et operasjonelt driftsresultat på 221 millioner kroner, noe som er svakere enn hva analytikerne ventet på forhånd.

Høyt på volumlisten var Napatech, som i natt meldte at de gjennom en rettet emisjon har hentet 200 millioner kroner. Emisjonskursen var på 20 kroner, men aksjen steg 0,5 prosent til 22,10 kroner.

Scana-sjef Pål Selvik har besluttet å fratre sin stilling med umiddelbar virkning. På samme tid ble det meldt at et datterselskap har sikret en «vesentlig» kontrakt. Scana definerer en vesentlig kontrakt til mellom 75 og 150 millioner kroner. Aksjen endte opp 6,4 prosent til 1,62 kroner.

Olav Volldal, Styreleder i Kongsberg Automotive, har kjøpt 357.232 aksjer i selskapet til en kurs på 1,604 kroner stykket. Aksjen steg 5,1 prosent til 1,62 kroner.

Ellers kan vi ta med at Kongsberg Gruppen noterte all-time high etter en oppgang på 2,0 prosent til 1.791,00 kroner. EU har tirsdag godkjent planene for et eget forsvarsfond på 150 milliarder euro.