Flyselskap og motehus stiger

De fleste europeiske og amerikanske børsindeksene var opp tirsdag ettermiddag. I Euro Stoxx 600-indeksen fikk IAG et kursløft på godt over 4 prosent. Den kanadiske banken RBC ga British Airways-eieren en kjøpsanbefaling, med et kursmål på 440 pence. Dagens nivå er rundt 330 pence.

Et annet britisk selskap, Burberry, steg med mer enn 3 prosent. Barclays har lenge vært negativ til aksjen, men har nå oppgradert motehuset til «nøytralvekt». Samtidig ble kursmålet jekket opp fra 720 pence til 1000 pence. Bankens analytiker forklarte at risikoen for at Burberrys merkenavn taper verdi er blitt mindre, siden aksjen ble nedgradert til «selg» i september. Han påpekte at selskapet igjen fokuserer på sine ikoniske kjerneprodukter, som frakker og skjerf – og at dette har bidratt til å styrke merkenavnet i meningsmålinger.

På Wall Street var Tesla-kursen ved halv fem-tiden opp med 5 prosent, etter at toppsjef Elon Musk lovte å trappe ned sin politiske aktivitet og fokusere mer på elbilprodusentens drift. Siden 4. november, dagen før Trump ble valgt til å lede USA, har Teslas børsverdi økt med 45 prosent.

Newmont, USAs største gullprodusent, fikk derimot et kursfall på 1 prosent. Forklaringen var betydelig lavere gullpriser, etter at Trump i helgen bestemte seg for å utsette nye tollavgifter på europeiske varer til 9. juli.

For øvrig falt amerikanske ordrer for varige goder med 6,3 prosent fra mars til april, men økonomene hadde sett for seg en enda verre nedtur. En underindeks som hverken inkluderer fly eller krigsutstyr svekket seg med mer beskjedne 1,3 prosent.

I eurosonen overrasket en indeks basert på spørreundersøkelser om områdets økonomi positivt. Nivået bykset fra 93,8 i april til 94,8 i mai, mens konsensusestimatet lå på 94,0. Det historiske snittet er imidlertid 100. I tillegg sank inflasjonsforventningene uventet mye, mens antallet nyregistrerte biler steg mer enn antatt.