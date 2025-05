Trump-selskap stuper etter bitcoin-kjøp

Trump Media, selskapet bak Trumps sosiale plattform Truth Social, falt kraftig på børsen tirsdag. Aksjekursen stupte med 10 prosent etter at selskapet annonserte at de skal hente inn 2,5 milliarder dollar fra investorer for å kjøpe bitcoin som en sentral del av sin strategi.

Til tross for en markedsverdi på over 5 milliarder dollar, har Trump Media kun rapportert inntekter på 3,6 millioner dollar og et underskudd på 400 millioner i fjor.

Trump-aksjen handles nå til 23 dollar, etter å ha falt rundt 25 prosent de siste seks månedene.

En «finansiell forsvarsstrategi»

Ifølge administrerende direktør Devin Nunes er investeringen i bitcoin en del av en plan for å beskytte selskapet mot det han omtaler som «diskriminering fra banker mot konservative aktører».

Trump Media har også inngått avtaler med kryptoplattformer som Crypto.com for å utvikle fond og produkter knyttet til bitcoin og andre digitale verdier.

Eksperter advarer om risiko

Selv om noen ser på Trumps kryptosatsing som et spennende politisk og strategisk grep, advarer flere analytikere om at store bitcoin-oppkjøp kan være risikabelt, spesielt for et selskap som allerede har svake inntekter og store tap.

Om bitcoin-satsingen vil løfte Trump Media i lengden, eller ende som et risikabelt eksperiment, gjenstår å se.