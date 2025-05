Bred oppgang på Wall Street

De toneangivende indeksene på Wall Street er i grønt i ettermiddagstimene tirsdag. President Donald Trump kunngjorde at han vil utsette de varslede tollsatsene på 50 prosent mot EU, noe som har gitt aksjemarkedet et løft. Samtidig viser ferske tall at amerikansk forbrukertillit holder seg sterk.

Slik går det på Wall Street tirsdag klokken 19:00:

Samleindeksen S&P 500 steg 1,86 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte opp 1,56 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq steg 2,29 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,47 prosent, mens VIX-indeksen – også kalt fryktindeksen – falt 5,56 prosent til 19,41.

Trump utsetter EU-toll og handelsavtaler gir håp

Markedet steg etter at president Trump varslet at han utsetter de planlagte tollsatsene på 50 prosent mot EU. Utsettelsen kom etter en forespørsel fra Ursula von der Leyen, presidenten i EU-kommisjonen. Tollen skulle egentlig tre i kraft 1. juni, men er nå utsatt til 9. juli.

Dette har gitt ny optimisme blant investorene.

Ferske tall viser at forbrukertilliten i USA holder seg sterk. I tillegg sier Kevin Hassett, sjef for det nasjonale økonomiske rådet, at han forventer flere handelsavtaler allerede denne uken. Dette har bidratt til økt kjøpsvilje på børsene.

Teknologiaksjer i front

Flere store teknologiselskaper steg på børsen tirsdag. Tesla-aksjen er opp 6 prosent etter at Elon Musk uttalte at han vil rette fokuset sitt mot selskapene sine og mindre på politikk. Også Nvidia, AMD, Apple og Microsoft var blant dagens vinnere.

Slik går det med teknologi-gigantene:

Nvidia stiger 3,02 prosent

Advanced Micro Devices er opp 4,16 prosent

Apple stiger 2,47 prosent

Microsoft stiger 1,92 prosent

Amazon er opp 2,54 prosent

Google stiger 2,23 prosent

Investorer følger nå med på flere resultatslipp denne uken. Okta legger frem sine tall etter stengetid tirsdag, mens Nvidia, Macy’s og Costco slipper sine senere i uken. I

følge analyseselskapet FactSet har over 95 prosent av selskapene i S&P 500 nå rapportert kvartalstall, og nesten 78 prosent har slått analytikernes forventninger.