Solid oppgang på Wall Street

Wall Street avsluttet handelsdagen tirsdag med en bred oppgang. Markedet løftet seg etter at president Donald Trump over helgen kunngjorde at han ville utsette de planlagte tollsatsene på 50 prosent mot EU, noe som bidro til optimisme blant investorene. Samtidig viste ferske tall at amerikansk forbrukertillit holdt seg sterk.

Slik endte det på Wall Street tirsdag:

Samleindeksen S&P 500 steg 2,03 prosent, industriselskapenes indeks Dow Jones endte opp 1,77 prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq steg 2,47 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten var på 4,43 prosent, mens VIX-indeksen – også kjent som fryktindeksen – falt 6,85 prosent til 19,16.

Trump utsatte EU-tollen og ga markedet et løft

President Trump bekreftet søndag at han ville utsette den planlagte tollen på 50 prosent mot EU til 9. juli, etter en forespørsel fra EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Tollen var opprinnelig varslet å tre i kraft 1. juni. Dette bidro til å snu stemningen etter forrige ukes nedgang, der markedet var tynget av bekymring for økt handelskonflikt.

I tillegg sa Kevin Hassett, sjef for det nasjonale økonomiske rådet, at han forventet flere handelsavtaler allerede denne uken, noe som bidro til økt kjøpsvilje på børsene.

Teknologigigantene ledet an

Teknologisektoren var blant dagens vinnere. Tesla-aksjen steg nær 7 prosent etter at Elon Musk varslet at han ville fokusere mer på selskapene sine og mindre på politikk. Også Nvidia, AMD, Apple og Microsoft avsluttet dagen solid i pluss.

Slik gikk det med teknologi-gigantene tirsdag:

Nvidia steg 3,21 prosent

Advanced Micro Devices endte opp 3,85 prosent

Apple steg 2,53 prosent

Microsoft steg 2,33 prosent

Amazon var opp 2,50 prosent

Google endte opp 2,59 prosent

Også småselskaper deltok i oppgangen, med Russell 2000-indeksen opp over 2 prosent.

Sterk forbrukertillit og forventninger om flere avtaler

Forbrukertilliten i USA viste seg sterk i mai, og investorene håpet på positive impulser fra flere handelsavtaler fremover. Mer enn 95 prosent av selskapene i S&P 500 har nå levert sine kvartalsrapporter, og ifølge FactSet har nesten 78 prosent av dem slått analytikernes forventninger.

Investorer rettet også blikket mot kommende resultatslipp. Okta presenterte sine tall etter stengetid tirsdag, mens Nvidia, Macy’s og Costco legger frem sine senere i uken.

Gullprisen faller

Gullmarkedet opplever en kraftig nedgang etter at prisen på gullkontrakter for mai-levering falt med 64,50 dollar, tilsvarende 1,92 prosent, til 3.299,10 dollar per unse (måleenhet for vekt).

Nedgangen kommer etter at USAs president Trump utsatte den varslede 50 prosent tollen mot EU med fem uker.