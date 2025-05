Nordic Semiconductor: En totrinnsrakett

Med en ny krets som både er en utmerket Bluetooth-komponent og en svært god mikrokontroller, får Nordic en sterk konkurransefordel. Produkter som tidligere krevde to separate brikker – én for Bluetooth og én for prosessering – kan nå bruke én enkelt krets fra Nordic. Dette sparer både plass og kostnader, og gir lavere strømforbruk. Et eksempel på slik anvendelse er Samsung Galaxy Smart Ring, som ble lansert i fjor.

Cellular IoT – jokeren i caset

Den store jokeren i caset er Nordics satsing på langdistanse-IoT (Cellular IoT). Vi har lenge vært skeptiske på grunn av et dyrt produkt med begrensede kommersielle anvendelsesområder. Men neste år lanserer Nordic en ny krets basert på samme produksjonsteknologi som 54-serien. Dette vil trolig gi både lavere pris og høyere ytelse – og kan bli et reelt gjennombrudd.

Nordic har investert betydelige beløp i denne satsingen, og taper fortsatt rundt 30 millioner dollar årlig dersom man legger første kvartals run-rate til grunn. Best case blir dette et nytt vekstben for selskapet. Hvis ikke, bør satsingen legges ned – noe som i så fall vil løfte lønnsomheten betydelig. En vinn-vinn-situasjon sett fra et aksjeperspektiv.

Attraktiv oppkjøpskandidat

Målt ved selskapsverdi mot omsetning handles Nordic med rundt 45 prosent rabatt sammenlignet med andre halvlederselskaper. Kombinert med en ledende posisjon innen Bluetooth og IoT gjør dette Nordic til et attraktivt oppkjøpsmål.

Innen 2028 – eller før – bør Nordic kunne nå en omsetning på minst én milliard dollar. Det kan gi en EBIT på 230–250 millioner dollar fra Bluetooth-virksomheten alene. Med en multippel på 20 ganger EBIT – som ikke er høyt for et halvlederselskap med tosifret vekst – tilsvarer det en verdi på 270–280 kroner per aksje. Her har vi (for å være forsiktige) verdsatt satsingen på langdistanse-IoT til null. Så oppsiden er betydelig dersom selskapet leverer som vi tror.