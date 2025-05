Onsdagens høydepunkter

8.500 norske bileiere går nok en gang sammen om et gruppesøksmål mot bilimportøren Møller og bilgiganten Volkswagen etter dieselmotorskandalen i Tyskland. Vinner de frem med sine krav, kan erstatningssummen ende på opp mot 850 millioner kroner.

Summen kan imidlertid bli enda høyere. Det fordrer at enda flere melder seg på i gruppesøksmålet. Det er tidligere anslått at rundt 150.000 kjøretøy med den aktuelle dieselmotoren er solgt i Norge.

Les også Norske bileiere: Krever 850 mill. for utslippsjuks For andre gang går 8.500 bileiere sammen om et gruppesøksmål mot Møller og Volkswagen etter dieselmotorskandalen i Tyskland.

XXL-aksjonær Adriano Capoferro har tapt rundt 20 millioner kroner på sin investering i sportskjeden. Han er svært skuffet over hva de store eierne har prestert, og kaller det en tragedie og et skoleeksempel på dårlig ledelse.

Han hadde håpet at Altor og Ferd skulle klare å få XXL på rett spor, men tirsdag ble det kjent at Altor og Ferd selger alle sine aksjer i XXL til britiske Frasers Group.

Les også XXL-eier om investeringen: – En tragedie Adriano Capoferro har tapt rundt 20 millioner kroner på sin XXL-investering. Han stiller seg undrende til hvordan Altor har forvaltet eierskapet sitt i selskapet.

Norse Atlantic-aksjen vil stige femgangeren. Det sier investor Ketil Skorstad, som sammen med navn som Arne Blystad og Magnus Halvorsen har kastet seg inn i flyselskapet.

Skorstad mener Norse ligger an til å tjene inn hele sin selskapsverdi i overskudd i både inneværende og kommende år, og at aksjen altså prises til en P/E på 1. Han synes også at forholdet risk/reward representerer en sjelden mulighet.

Les også Ketil Skorstad: – Aksjen vil stige 5-gangeren Ketil Skorstad og flere investorer har kastet seg inn i Norse Atlantic. – Prises til en P/E på 1, sier Skorstad og kaller aksjen en sjelden mulighet.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at kritikken mot Høyres Linda Hofstad Helleland og hennes styrehonorarer er urimelig og overfladisk.

Abid Raja fra Venstre tjener også langt mer enn det mange tåler. VG skriver at Raja har hatt ligningsinntekter på 5-6 millioner kroner årlig de siste årene. Det er jo strålende.

Kritikken mot Høyres Linda Hofstad Helleland og hennes inntekter blir temmelig smålig. Raja er rene pengemaskinen til sammenligning, skriver Hegnar.

Les også Pengemaskinen Abid Raja

Finanskalenderen

Resultat pr. 1. kv.:

SeaBird Exploration/Energy Holdings: Kl. 06.00, webcast/tlf kl. 10.00

Airthings: Kl. 07.00, hos Danske Bank kl. 08.00, webcast

Andfjord Salmon: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Hav Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Huddlestock Fintech: Kl. 07.00, webcast kl. 12.00

K33: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Kaldvik: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Paratus Energy Services: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

Arribatec Group: Kl. 07.30, webcast kl. 10.00

Vow: Haakon VIIs gate 2 kl. 09.00, webcast

Nykode Therapeutics: Webcast kl. 10.00

Shearwater Geoservices: Kl. 16.30, webcast/tlf kl. 17.00

ADS Maritime Holding, Dolphin Drilling, NorAm Drilling (pres. fredag), Nordic Financials, Nordic Halibut

Resultat pr. 1. tertial:

Tine

Årsrapport:

NorAm Drilling, Norcod, Vow Green Metals

Resultatpresentasjon:

Havila Kystruten: Webcast kl. 10.00

Makro: