Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

Analytikeren skriver i sin morgenrapport at de amerikanske investorene reagerte positivt på uttalelsene fra EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, som varslet at forhandlingene mellom USA og EU om en ny handelsavtale skal intensiveres.

«Markedet responderer – som vanlig – ikke bare på fakta, men på signaler. Når verdens to største økonomiske blokker nærmer seg hverandre, tolker markedet det som økt forutsigbarhet og redusert risiko», skriver han.

«Det ligger også i kortene at de siste ukene av Trumps såkalte «tollpause» vil bli utnyttet maksimalt. Det gir både press og muligheter – og minner oss om at slike pauser sjelden er permanente, men snarere taktiske verktøy i forhandlingsspillet», påpeker Berntsen.

Han trekker også frem at blikket samtidig rettes mot India, og at en forestående handelsavtale mellom USA og verdens mest folkerike demokrati kan bli en ny kilde til global optimisme.

«India representerer en voksende økonomisk kraft, og en tettere relasjon til USA kan signalisere et nytt tyngdepunkt i verdensøkonomien – bort fra vestlig dominans og mot en mer multipolar handelssfære», skriver analytikeren.

Asia

Asiatiske børser utvikler seg blandet onsdag etter tirsdagens sterke oppgang på Wall Street.

I Tokyo stiger Nikkei 0,2 prosent, og den bredere Topix-indeksen 0,3 prosent.

Kospi-indeksen i Sør-Korea viser vei med å klatre over prosenten, mens Hang Seng i Hongkong trekker ned 0,6 prosent.

I fastlands-Kina er Shanghai Composite-indeksen marginalt opp.

Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er onsdag morgen opp 0,42 prosent til 64,36 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,43 prosent på 61,15 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 64,09 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Wall Street avsluttet handelsdagen tirsdag med en bred oppgang. Markedet løftet seg etter at president Donald Trump over helgen kunngjorde at han ville utsette de planlagte tollsatsene på 50 prosent mot EU, noe som bidro til optimisme blant investorene. Samtidig viste ferske tall at amerikansk forbrukertillit holdt seg sterk.

Samleindeksen S&P 500 steg 2,03 prosent, industriselskapenes indeks Dow Jones endte opp 1,77 prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq steg 2,47 prosent.

Teknologisektoren var blant dagens vinnere. Tesla-aksjen steg nær 7 prosent etter at Elon Musk varslet at han ville fokusere mer på selskapene sine og mindre på politikk. Også Nvidia, AMD, Apple og Microsoft avsluttet dagen solid i pluss.

Oslo Børs

Oslo Børs endte i grønt territorium tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.574,52 poeng, en oppgang på 0,6 prosent og ny all-time high.

Flere kjente investorer har plukket opp Norse Atlantic -aksjer etter at shippingfamilien Lauros kastet kortene forrige uke. Ketil Skorstad mener aksjen kan stige 5-gangeren. Aksjen føyk til værs etter uttalelsen, og aksjen endte til slutt opp 39,7 prosent til 8,10 kroner.

Flyselskapet Norwegian fikk også medvind. DNB Carnegie har jekket opp kursmålet fra 16 til 17 kroner, og gjentar kjøp. Aksjen steg 4,7 prosent til 13,67 kroner.