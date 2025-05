Anaxo Capital er fortsatt blant landets største privateide forvaltningsselskaper, etter at skilegenden Bjørn Dæhlie, kameraten Ole Anker-Rasch og avdøde Peder Backe innbetalte 50 millioner kroner hver i startkapital i 2010.

GRUNNLEGGER: Ole Anker-Rasch forvalter obligasjoner og eiendom i Anaxo Capital. Foto: Anaxo Capital

Flere kjente familier og investorer har plassert deler av sine sparepenger hos Anaxo, og fondet har i dag 73 innskytere med en minstetegning på 5 millioner kroner.

Siden oppstarten har forvaltningskapitalen steget fra 150 millioner kroner til dagens 2,2 milliarder.

Driftsresultatet fortsetter oppover

Årsregnskapet for 2024 viser at fondets samlede inntekter endte på 294,2 millioner kroner, opp fra 283 millioner kroner året før.

Den største endringen på inntektssiden er i posten for gevinst ved realisasjon av verdipapirer, som økte til 178,8 millioner kroner, mot 162,1 millioner i 2023. Imidlertid falt utbytteinntektene 17 prosent til 64,9 millioner kroner, mens renteinntektene steg til 39,3 millioner kroner.

På kostnadssiden holdt Anaxo tap ved realisasjon av verdipapirer til 145,5 millioner kroner, opp fra 133 millioner i 2023. Men i motsetning til året før, foretok Anaxo ingen nedskrivninger på noen unoterte eiendomsaksjer i fjor.

Øvrige driftskostnader var på 26,5 millioner kroner, slik at de totale kostnadene landet på 172,0 millioner kroner, ned fra 190,2 millioner i 2023 .

Dette bidro til at driftsresultatet gjorde enda et hopp opp til 122,2 millioner kroner, opp fra 93,3 millioner kroner året før. På to år har driftsresultatet dermed økt fra 15 millioner i 2022 til 122 millioner i 2024.

Etter at stille deltageres andel av overskuddet er trukket fra – 121,7 millioner kroner – endte resultatet før skatt på 286.000 kroner.

Ifølge notene i regnskapet, var den samlede markedsverdien av kortsiktige investeringer 1,59 milliarder kroner ved inngangen til året, hvorav børsnoterte aksjer utgjorde 1,10 milliarder, obligasjoner utgjorde 459 millioner, mens unoterte eiendomsaksjer utgjorde 35 millioner kroner.

STYRELEDER: Tidligere Hydro-sjef og energiminister (Sp) Eivind Reiten er styreleder i Anaxo Capital. Foto: Lars Brænden Schram / Finansavisen

70 prosent i aksjer

Fondet har et fokus på børsnoterte aksjer i Norge og Norden, i tillegg til likvide obligasjoner og direkteinvesteringer i fast eiendom.

Kapitalen kan fritt allokeres mellom aktivaklasser, og har ingen øvre eller nedre grense for allokering innenfor aksjer eller obligasjoner. Ved årsskiftet var imidlertid fondets snittallokering med rundt 69 prosent i aksjer, 29 prosent i obligasjoner og drøyt 2 prosent i eiendom.

Fordelingen var årsslutt:

Børsnoterte aksjer: 1.100,8 millioner kroner

Markedsbaserte obligasjoner: 458,5 millioner kroner

Unoterte eiendomsaksjer: 34,7 millioner kroner

Bankinnskudd: 39,9 millioner kroner .