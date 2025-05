Rundt klokken 19:00 med noen timers handel på New York-børsen er samtlige av de toneangivende indeksene snudd i rødt, Nasdaq-indeksen er ned 0,1 prosent, Dow Jones er ned 0,2 prosent mens S&P 500 har slanket seg med 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,47 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,6 prosent til 19,07.

Nvidia

Nvidia stiger 0,2 prosent i forkant av selskapets kvartalspresentasjon, som finner sted etter børsens stengetid onsdag. Blant driverne av investorenes reaksjoner er informasjon knyttet til eksportrestriksjoner til Kina, og virkningen det har på brikkene deres. I løpet av tirsdagens handel steg aksjen over tre prosent.

NVIDIA (NVDA.US) Valgt periode Fra Fri May 23 2025 Til Wed May 28 2025

Fed

Onsdag kveld offentliggjøres et nytt referat fra rentemøtet i den amerikanske sentralbanken.

Handelsbanken minner om at bakteppet er at renten ble holdt uendret ved rentemøtet i mai, samtidig som det ble kommunisert at risikoen for både økt inflasjon og arbeidsledighet hadde økt.

«Detaljer rundt dette vil være av særlig interesse, og gitt at dette er forhold som trekker i hver sin retning hva gjelder renteutsiktene, er det ingen grunn til å tro på noe rentekutt fra Fed med det første», skriver Handelsbanken i en rapport.

Trump

Tirsdag steg teknologitunge Nasdaq 2,5 prosent mens S&P 500 og Dow Jones gikk opp henholdsvis 2,1 prosent og 1,8 prosent. Ifølge Roger Berntsen i Nordnet reagerte de amerikanske investorene positivt på uttalelsene fra EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, som varslet at forhandlingene mellom USA og EU om en ny handelsavtale skal intensiveres.

«Markedet responderer – som vanlig – ikke bare på fakta, men på signaler. Når verdens to største økonomiske blokker nærmer seg hverandre, tolker markedet det som økt forutsigbarhet og redusert risiko Det ligger også i kortene at de siste ukene av Trumps såkalte “tollpause” vil bli utnyttet maksimalt», skriver Berntsen i en oppdatering.