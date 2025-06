Knuser rivalene

Fotballklubben Real Madrid vokser mye raskere enn sine nærmeste konkurrenter hva gjelder verdsettelse. Den spanske storklubben hadde pr. januar en verdi på 6,3 milliarder euro, en økning på 23 prosent fra samme tid i fjor, melder Bloomberg og viser til en årlig rapport fra Football Benchmark.

Det tilsvarer drøyt 72 milliarder kroner etter dagens valutakurser.

Oppussingen av hjemmebanen Santiago Bernabéu trekkes frem som en årsak til veksten, da denne har bidratt til kraftig inntektsvekst. Oppussingen anslås å ha kostet mer enn 20 milliarder kroner.

I tillegg nevnes kjøpene av fotballstjernene Kylian Mbappé og Jude Bellingham.

Styreformann i Real Madrid, Florentino Pérez, skal imidlertid ha uttalt at den spanske storklubben er verdt mer enn 10 milliarder euro, ifølge nyhetsbyrået.

Manchester x 2 på pallen

Med sine vel 72 milliarder i verdsettelse troner Real Madrid helt øverst på Football Benchmarks rangering av de mest verdifulle fotballklubbene.

På plassene bak følger engelske Manchester City og Manchester United. Førstnevnte har hatt en 3 prosents økning til 5,1 milliarder euro, mens sistnevnte har vokst med 4 prosent til 5,0 milliarder euro.

10 mest verdifulle fotballag (Mrd. EUR) Verdi År-over-år Real Madrid 6,3 +23 % Manchester City 5,1 +3 % Manchester United 5,0 +4 % Barcelona 4,5 +8 % Bayern München 4,3 +1 % Liverpool 4,2 0 % Arsenal 4,0 +29 % Paris Saint-Germain 3,8 +8 % Tottenham 3,7 +4 % Chelsea 3,0 –8 %

Kilde: Bloomberg/Football Benchmark

Manchester United har tidligere toppet listen over verdens mest verdifulle fotballklubber. Den tregere veksten nå forklares blant annet med at lønnskostnadene vokser raskere enn inntektene og at klubben går med milliardunderskudd.

De seneste ti årene har Manchester United hatt en verdiøkning på 74 prosent, den nest laveste veksten blant de ti største klubbene i Europa, ifølge Football Benchmarks tall.

Firedobling for finalister

I samme periode har Paris Saint-Germain og italienske Inter, som lørdag møtes i finalen i Champions League, hatt en verdiøkning på henholdsvis 346 og 330 prosent.

Football Benchmark-rapporten viser forøvrig at det tilsammen er 17 klubber i Europa med en verdsettelse på mer enn 1 milliard euro – mot åtte tilbake i 2016.



Med en verdi på 86,5 milliarder kroner er NFL-klubben San Francisco 49ers verdens aller mest verdifulle idrettslag noensinne. Den amerikanske fotballklubben oppnådde denne verdsettelsen – tilsvarende 8,5 milliarder dollar – i forbindelse med at en eierandel på 6,2 prosent nylig har skiftet hender, ifølge Bloomberg.