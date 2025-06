Ny dom redder børsene

De fleste europeiske børsene var åpne tordag, til tross for Kristi Himmelfartsdag, og ved tolvtiden var Stoxx 600-indeksen opp med 0,3 prosent. Dagen før hadde USAs aksjemarked steget kraftig, hovedsakelig fordi en domstol på Manhattan besluttet at president Donald Trump ikke har rett til å innføre omfattende tollavgifter på importerte varer.

Som om ikke det var nok, skal allerede innbetale tollavgifter betales tilbake. Det er snakk om titalls milliarder dollar, og det er vanskelig å se for seg hvordan en refusjon skal skje i praksis. Goldman Sachs var dessuten raskt ute og hevdet at dommen skaper «motvind» for Trump-administrasjonen, men trolig kan omgås av Det hvite hus. Banken konkluderte følgelig at avgjørelsen er en «nothingburger».

Uansett fikk flere europeiske selskaper med en høy andel salg til USA betydelige kursløft. Både bilkonglomeratet Stellantis og halvlederprodusenten STMicroelectronics steg med 3 prosent, mens ASM, som lager utstyr for brikketilvirkning, fikk en opptur på mer enn 4 prosent.

Også luftfartsektoren glimret, og Air France KLM og Lufthansa la på seg 3–4 prosent. Blant finansaksjene var Bank Irelan, Standard Chartered samt Societe Generale vinnere, og for øvrig steg klesprodusentene Hugo Boss og Adidas nesten3 prosent.

Også positive makronyheter bidro til å skape optimisme i markedet. Blant annet ble det kjent at den spanske detaljhandelen økte med 4,0 prosent på årsbasis i forrige måned. Veksten var den høyeste på fire måneder.

Litt lenger øst, i Italia, steg en indeks som måler tilliten i næringslivet til 86,5, mot ventet 86,2 og fra 85,8 i april. Pilene for slikt som ordreinngangen og den forventede produksjonen peker fremdeles nedover, men i mindre grad enn tidligere.

Også de italienske forbrukerne er blitt i bedre humør. Konsumertilliten styrket seg til 96,5 i mai, fra en 18 måneders bunn på 92,7 i forrige måned. På forhånd var en økning til 93,0 ventet.