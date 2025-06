Oppgang på Wall Street etter tollblokk: Golden Ocean stiger kraftig etter fusjonsnyheter

Golden Ocean , som onsdag kveld meldte at fusjonen med belgiske CMB.TECH vil gjøre selskapet til verdens største børsnoterte maritime selskap med en samlet flåte på rundt 250 skip, stiger 4,5 prosent til 7,50 dollar.

Nvidia

Nvidia stiger 5,0 prosent til 141,58 dollar etter å ha lagt frem kvartalstall etter børsslutt onsdag.

Selskapet rapporterte driftsinntekter på 44,1 milliarder dollar i april-kvartalet, over forventningene på 43,3 milliarder. For juli-kvartalet guider selskapet nå 45 milliarder dollar i inntekter, til tross for et tap på 8 milliarder dollar knyttet til eksportrestriksjoner mot Kina. Bruttomarginen – justert for aksjebaserte kostnader og engangseffekter – endte på 71,3 prosent. For juli-kvartalet guider selskapet en videre økning til 72 prosent.

Citi-analytiker Atif Malik hever kursmålet fra 150 til 180 dollar og gjentar kjøpsanbefalingen.

«Vi forventer nå at NVDA-aksjen bryter ut av det sidelengs mønsteret den har ligget i siden midten av fjoråret, og sannsynligvis setter en ny toppnotering. (...) Vi ser på Citis Silicon Valley Bus Tour neste uke og GTC Paris 11.–12. juni som potensielle triggere, der vi venter kunngjøringer om statlige AI-satsinger i Europa som kan virke positivt for aksjen,» skriver Citi-analytikeren.

Den amerikanske halvlederindeksen SOX stiger 1,2 prosent.

Salesforce la også frem tall onsdag kveld. Det skybaserte programvareselskapet hevet inntektsguidingen for regnskapsåret som avsluttes i januar 2026, fra 40,5–40,9 til 41,0–41,3 milliarder dollar. Aksjen faller 5,9 prosent til 259,67 dollar.

Apple stiger 0,4 prosent, Amazon ligger opp 1,3 prosent, Microsoft stiger 0,4 prosent, Tesla er opp 1,8 prosent, Alphabet er opp 0,1 prosent og Meta stiger 0,5 prosent.

Makro

Bruttonasjonalproduktet (BNP) i USA falt med 0,2 prosent i første kvartal, ifølge nye estimater fra U.S. Bureau of Economic Analysis, mot ventet minus 0,3 prosent.

Antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd (initial jobless claims) var 240.000 personer i forrige uke, mot ventede 230.000.

Antallet amerikanere som fortsatt mottar dagpenger – såkalte continuing claims – var 1.919.000, mot ventede 1.893.000.