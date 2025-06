Det var en forsiktig oppgang over hele linjen på Wall Street på torsdag. Slik gikk det med de ledende indeksene:

Teknologitunge Nasdaq steg 0,4 prosent til 19.175 poeng.

steg 0,4 prosent til 19.175 poeng. Den brede S&P 500 klatret 0,4 prosent til 5.912 poeng.

klatret 0,4 prosent til 5.912 poeng. Dow Jones steg 0,3 prosent til 42.215 poeng.

Vix-indeksen faller 0,8 prosent til 19,17 poeng.

Renten på den amerikanske statsobligasjonen med løpetid på ti år – tiåringen – har falt med fem basispunkter til 4,436 prosent. Toåringen er ned med fem basispunkter til 3,95 prosent. Det samme er trettiåringen, som faller med fem punkter til 4,93 prosent.

Den norske kronen svekker seg med 0,3 prosent mot dollaren, som klokken 22 torsdag kveld koster 11,51 kroner. Mot euroen svekker dollaren seg med 0,7 prosent til 1,14 dollar per euro.

Prisen på nordsjøoljen Brent faller 1,2 prosent ved stenging, til 64,10 dollar per fat. Den lettere WTI-oljen faller 1,6 prosent, til 60,90 dollar per fat.

Prisen på gull stiger 0,9 prosent til 3.316 dollar per unse gull. Bitcoin faller 1,7 prosent, til 106.000 dollar.

Les også Powell besøkte Trump På torsdag var Fed-sjef Powell innom Trump i Det hvite hus og fortalte hva som bestemmer pengepolitikken.

Oppgang for Nvidia

Dagen etter Nvidia la frem kvartalsrapporten, steg aksjen 3,2 prosent til 139 dollar på torsdag.

I kvartalsrapporten sa selskapet blant annet at salgsprognosen for kvartalet ville vært 8 milliarder dollar høyere, uten de nye eksportbegrensningene. Den amerikanske regjeringen har nylig bestemt at H20-prosessoren, utviklet for det kinesiske markedet, krever eksportlisens. Det stanser effektivt eksporten av chippen til Kina.

Som følge av dette bokførte selskapet 4,5 milliarder dollar i lagerrelaterte kostnader og tapte ytterligere 2,5 milliarder dollar i uteblitt salg.

Ellers steg Meta 0,2 prosent, Microsoft steg 0,3 prosent, mens Tesla gikk opp 0,4 prosent.