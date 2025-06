Tallene kan bli store. Og det blir de til gangs hos Kongsberg Gruppen, som har hatt en vanvittig utvikling på Oslo Børs. Fra januar 2024 til nå har kursen steget fra 468 kroner aksjen til 1.813. Gevinst-eventyret startet for alvor for dem som ble med i aksjeprogrammet i 2023, da 5.193 ansatte kjøpte 691.791 aksjer. Aksjene ble kjøpt 20. juni til en markedspris på 460 kroner, men med 25 prosent rabatt for de ansatte ble kursen 345 kroner per aksje – noe som gir en total kjøpesum på 239 millioner kroner. I dag er de samme aksjene verdt 1,2 milliarder kroner, og dermed en gevinst på nær én milliard kroner.