Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen fredag:

Kryptoselskapet K33 vil kjøpe bitcoins for milliarder. Det nordiske selskapet har nå hentet 60 millioner svenske kroner til kjøpene, men toppsjef Torbjørn Bull Jenssen sier de må bygge en balanse som er mange ganger større.

Han sier han vil til 1.000 bitcoins og forbi på sikt. Med dagens bitcoinpris på litt over 1,1 millioner kroner betyr det at K33 har milliardambisjoner med sin nye treasury-strategi.

Det har så langt i år bare vært tap for kundene i Holberg Fondenes største aksjefond, Holberg Global. Avkastningen er på minus 11,8 prosent, som er svakest av alle globale fond i norske forvaltningshus.

Dessuten har forvaltningskapitalen krympet ytterligere ved at kundene netto har trukket ut over en halv milliard kroner fra fondet i år. Kapitalen er nå på like under 6 milliarder kroner.

Selvaag-familien selger hele utleieporteføljen på 1.000 leiligheter til KLP for 3,3 milliarder kroner. Stadig hardere beskatning får skylden.

Salget føyer seg inn i en lang rekke der private utleiere rømmer markedet på grunn av dårlig inntjening. Tore Myrvold, administrerende direktør i det familieeide investeringsselskapet Selvaag AS, sier det er en katastrofe for de med behov for å leie.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om finansminister Jens Stoltenberg, som er nesten genial. For å få flere yngre velgere vil han innføre et skattelotteri hvor 100.000 utvalgte ungdommer mellom 20 og 35 år skal få 27.500 kroner i skattelettelse i tre til fem år.

Man kan selvfølgelig tenke seg at alle som svetter og sliter, får skattekutt, men det vil ikke Ap ha noe av. Og rosinen i pølsen er, som Stoltenberg sier, at ingen skal få det verre. Det blir gevinst for alle i skattelotteriet. Stem Arbeiderpartiet, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Ventura Offshore Holding: Webcast kl. 14.00

Interoil Exploration and Prod., Momox Holding, M Vest Energy, Northern Ocean, RomReal

Resultat pr. 4. kv.:

Refuels: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Årsrapport:

Akobo Minerals, Alternus Energy Group, Black Sea Property, Dolphin Drilling, Envipco Holding, Observe Medical

Resultatpresentasjon:

NorAm Drilling: Webcast kl. 15.00

Makro:

Norge: Registrert ledighet mai, kl. 08.00

Norge: Norges Bank valutatransaksjoner juni, kl. 10.00

Japan: Arbeidsledighet april, kl. 01.30

Japan: Industriproduksjon april, kl. 01.50

Japan: Detaljhandel april, kl. 01.50