Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [-0,8, 0] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at Trumps hardkjør når det gjelder tollsatser overfor sine handelspartnere møtte rettslig motstand i går.

«Hvorvidt den amerikanske presidenten faktisk har mandat til å føre en global handelskrig – på de premissene han selv har valgt – er i ferd med å bli det store konstitusjonelle spørsmålet i Washington. Utfallet vil etter alt å dømme måtte avgjøres i Høyesterett», skriver Berntsen.

«Men mens jurister og politikere nå forbereder seg på en langdragende prosess om maktfordeling og rettspraksis, finnes det én gruppe som allerede nå bør ha en tydelig strategi: investorene», påpeker analytikeren, og skriver videre at det er i slike øyeblikk av institusjonell usikkerhet at det blir ekstra viktig å holde hodet kaldt.

Han trekker frem at uansett utfall i amerikansk rettsvesen, vil dagens globale handelsregler – før eller siden – måtte forbedres.

«Ikke nødvendigvis fordi noen ønsker det, men fordi kompleksiteten i det globale handelssystemet krever det. Når verdikjeder, teknologiske standarder og politiske interesser veves stadig tettere sammen, vil også reglene som skal holde systemet i balanse måtte utvikles», skriver Berntsen, og påpeker at det er naturlig å føle uro når gamle systemer utfordres.

«Men investorens oppgave er ikke å reagere følelsesmessig, men rasjonelt. Det betyr å forstå at rettslige prosesser, politiske forhandlinger og økonomisk konflikt også er en del av den kreative destruksjonen som driver verden fremover. Vi står kanskje foran en mer fragmentert verden i det korte bildet. Men i det lange løp kan disse prosessene bidra til et mer robust, rettferdig og moderne globalt system – til gunst for alle aktørene».

Asia

Det er bred nedgang på de asiatiske børsene fredag morgen. Avtagende økonomisk vekst i USA, inflasjonsfrykt, samt usikkerhet knyttet til den juridiske utviklingen rundt Donald Trumps gjensidige tollsatser, tynger ifølge CNBC sentimentet.

I Japan faller Nikkei 1,33 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,50 kroner.

Shanghai Composite svekkes 0,31 prosent, CSI 300 faller 0,33 prosent, og Hang Seng i Hongkong går tilbake 1,48 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,93 prosent. Den sørkoreanske sentralbanken kuttet torsdag som ventet styringsrenten fra 2,75 til 2,50 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er fredag morgen ned 0,31 prosent til 63,95 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,39 prosent på 60,77 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,02 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Det var forsiktig oppgang over hele linjen på Wall Street på torsdag. Teknologitunge Nasdaq steg 0,4 prosent til 19.175 poeng, mens den brede S&P 500 klatret 0,4 prosent til 5.912 poeng. Dow Jones steg 0,3 prosent til 42.215 poeng.

Dagen etter Nvidia la frem kvartalsrapporten, steg aksjen 3,2 prosent til 139 dollar. I kvartalsrapporten sa selskapet blant annet at salgsprognosen for kvartalet ville vært 8 milliarder dollar høyere, uten de nye eksportbegrensningene.

Den amerikanske regjeringen har nylig bestemt at H20-prosessoren, utviklet for det kinesiske markedet, krever eksportlisens. Det stanser effektivt eksporten av chipen til Kina. Som følge av dette bokførte selskapet 4,5 milliarder dollar i lagerrelaterte kostnader og tapte ytterligere 2,5 milliarder dollar i uteblitt salg.

Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,6 prosent før den sluttet på 1.564,95 poeng.