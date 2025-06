(Saken oppdateres)

Oslo Børs stiger fredag.

Kl. 10.46 står hovedindeksen i 1.570,90, opp 0,38 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 947 millioner kroner.

Torsdag ble det kjent at USAs handelsrett mener Trump ikke hadde fullmakt til å innføre de nye tollsatsene. Det hvite hus gjorde raskt klart at beslutningen ville ankes, og pressetalsperson Karoline Leavitt omtaler som maktmisbruk fra domstolens side.

Bevegelser

Dolphin Drilling meldte onsdag kveld om en kriseemisjon. Det sender aksjen rett ned 76,86 prosent til 0,11 kroner. Siden nyttår er den ned hele 96 prosent.

Selskapet beskriver situasjonen som kritisk og henter rundt 300 millioner kroner gjennom en emisjon på kurs 0,01 kroner.

Onsdag ble det klart at alle formelle beslutninger er spikret i storfusjonen mellom Golden Ocean og belgiske CMB.TECH. Det sammenslåtte selskapet vil danne et av verdens største børsnoterte maritime selskaper med en samlet flåte på rundt 250 skip. Golden Ocean-aksjen styrkes nå 7,17 prosent til 78,50 kroner.

Oppdrettsselskapet Proximar meldte sent i går kveld at 170.000 fisk har gått tapt etter pumpefeil og menneskelig svikt, noe som gir et tap på 12 millioner kroner. Aksjen svekkes 6,58 prosent til 2,98 kroner.

De store svingningene fortsetter i KMC Properties, som etter to dager i rødt stiger 19,50 prosent til 0,12 kroner. Aksjen har hittil i år lagt på seg over 150 prosent. Selskapet avholder i dag sin ordinære generalforsamling. Lørdag ble det kjent at Christian Linge blir ny toppsjef, og skal fokuserer på å få i gang drift i selskapet.

Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er fredag morgen opp 0,37 prosent til 64,39 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,56 prosent på 61,28 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,02 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Equinor er ned 0,25 prosent til 243,90 kroner, mens Aker BP klatrer 0,17 prosent til 237,60 kroner. Vår Energi faller 0,17 prosent til 29,83 kroner.