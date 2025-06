Optimismen forduftet

Europas Stoxx 600-indeks var 0,3 prosent høyere fredag ettermiddag, i et miljø med vedvarende usikkerhet rundt USAs handelspolitikk. Onsdag fastslo en domstol på Manhattan at president Trump ikke har myndighet til å innføre omfattende tollavgifter, men torsdag anket Det hvite hus dommen og fikk dens iverksettelse utsatt. At Trump på fredag hevdet at Kina allerede bryter en foreløpig handelsavtale bidro til lavere optimisme blant investorene.

I de seneste dagene har fokuset dessuten økt på en sjokkerende klausul i Trumps foreslåtte lovendringer. Klausul 899 åpner nemlig for langt høyere beskatning av inntekter fra USA som mottas av utenlandske personer, selskaper og andre enheter. Dette betyr blant annet at mange europeiske investorer kan få konfiskert opptil halvparten av utbytter og renter fra amerikanske verdipapirer.

Blant enkeltaksjene sank Novo Nordisk med godt over 2 prosent, etter at toppsjef Lars Fruergaard fortalte at han fratrer stillingen. I tillegg skrev Wall Street Journal at legemiddelprodusenten taper terreng i forhold til rivalen Eli Lilly i markedet for fedmebehandling. Et problem er manglende produksjonskapasitet, som følge av at etterspørselen etter slankemedikamenter ble underestimert.

I USA stupte klesaksjen The Gap 21 prosent, idet ledelsen spådde nullvekst i omsetningen i andre kvartal. Analytikerne hadde sett for seg en beskjeden økning i perioden. Dersom handelskrigen fortsetter, vil bunnlinjen i dette regnskapsåret svekkes med 100–150 millioner dollar, ifølge butikkjeden. Inntjeningen i første kvartal overrasket imidlertid positivt.

For øvrig sank Spanias årlige konsumprisvekst i mai til 1,9 prosent, det laveste nivået på syv måneder. Inflasjonen var dessuten 0,2 prosentpoeng mindre enn konsensusestimatet. En lignende tysk måling dalte til 2,1 prosent, 0,1 prosentpoeng mindre enn aprilnivået, men 0,1 prosentpoeng mer enn ventet.

Det kom også inflasjonstall fra USA. Personlige forbruksutgifter (PCE) steg med 2,1 prosent på årsbasis i april, mot ventet 2,2 prosent. Ekskludert matvarer og energi utgjorde økningen 2,5 prosent, som ventet.