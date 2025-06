Oppgang på Oslo Børs: Aksje raser på børsvedtak

Seabird Exploration , som fusjonerer med Energy Drilling, stiger 3,9 prosent. Partene slås sammen for å skape en utbyttemaskin, og onsdag viste proformatall en markant økning i inntekter og resultat i første kvartal.

Les også – Vi skal maksimere utbyttene Seabird Exploration og Energy Drilling har fusjonert for å skape en utbyttemaskin. Allerede første året kan utbyttebetalingen nærme seg 1 milliard kroner.

NRC Group utmerker seg med en kursoppgang på 7,9 prosent. Sigurd Roll, investoransvarlig i Kapital, skriver at selskapet kan bli årets børsvinner. «Det gjør åpenbart også investor Christen Sveaas, som stort sett treffer blink med alt han og forvalterteamet i Kistefos foretar seg på børsen. I dag er Sveaas en av hovedeierne og kontrollerer 16 millioner NRC Group-aksjer, tilsvarende en eierandel på over ni prosent,» skriver Roll.

Zenith Energy stiger rundt 5 prosent. Etter en syvdobling på Oslo Børs og åttedobling på London-børsen det seneste året, har selskapet nå hentet 31 millioner kroner i en emisjon til kjøp av nye solkraftseiendeler.

Emisjon påvirker også aksjekursen i kriserammede Dolphin Drilling . Riggselskapet beskriver situasjonen som kritisk og henter rundt 300 millioner kroner gjennom en emisjon der tegningskursen er 0,01 kroner. Aksjen raser følgelig 78 prosent til 0,11 kroner.

Fredag formiddag har selskapet opplyst at bøkene er fulltegnet i emisjonen.

Alternus Energy Group faller 53,9 prosent til 0,20 kroner. Sent onsdag kom Oslo Børs med en melding om at selskapet ikke tilfredsstiller vilkårene og reglene for handel på Euronext Growth Oslo, og at det er vedtatt at aksjene i Alternus Energy Group strykes fra notering – med siste noteringsdag satt til 21. august.

RomReal faller 24,4 prosent. Eiendomsselskapet har fredag rapportert om et underskudd på 259.000 euro i første kvartal, mot et overskudd på 231.000 euro i samme periode i fjor. Verdijustert egenkapital (NAV) oppgis til 14,4 millioner euro, mot 14,7 millioner ved utgangen av 2024.

Les også Milliarddryss: Analytiker ser 45 kroner i utbytte Vend Marketplaces får 3,9 milliarder kroner fra Adevinta etter refinansiering og salg av eiendeler. ABG mener det kan komme flere salg og et samlet utbytte på 45 kroner pr. aksje.

Proximar Seafood faller 6,3 prosent. Selskapet opplyste torsdag kveld om en hendelse der sirkulasjonspumper har gått offline og at dette har ført til tap av cirka 170.000 fisk – som skulle slaktes i fjerde kvartal i år. Selskapet anslår det finansielle tapet fra fiskedøden til 12 millioner kroner.

Gigante Salmon har på sin side meldt at all fisk fra første utsett og første prøveproduksjon nå er levert. Totalt er det snakk om 694 tonn, godt over tidligere guiding om opptil 650 tonn

«Det er en milepæl å ha produsert og levert vår første fisk med godt resultat. Med et godt oppdrettsanlegg og dyktige ansatte ligger alt til rette for en god produksjon,» sier adm. direktør Kjell Lorentsen i en melding.

Aksjen er opp 0,9 prosent fredag ettermiddag.

ABG Sundal Collier har kuttet kursmålet for Andfjord Salmon fra 50 til 43 kroner etter at det landbaserte oppdrettsselskapet meldte om ny kostnadssprekk. Arctic Securities har samtidig kuttet fra 57 til 50 kroner. Aksjen er fredag opp 2,5 prosent til 32,80 kroner.

Eiendomsselskapet Public Property Invest har kjøpt to helse- og omsorgseiendommer i Helsinki i Finland for 63 millioner euro, og stiger rundt 2,4 prosent.

Selskapet er dessuten tatt inn i Arctic Securities' modellportefølje, sammen med blant andre Frontline, som fredag er opp 3,9 prosent.

John Fredriksen-dominerte Northern Ocean er opp rundt 3,4 prosent. Riggselskapet har rapportert om lavere driftsinntekter og høyere underskudd i første kvartal, men at det ser økende aktivitet over hele Vest-Afrika i 2026. Dessuten venter en storjobb for Equinor.

AF Gruppen-selskapet LAB Entreprenør har inngått avtale med Gjelsten Bolig om bygging av et nytt leilighetsprosjekt i Bergen for 137 millioner kroner. Prosjektet omfatter 40 leiligheter fordelt på to bygg i Møllendalsveien. AF Gruppen stiger 1,6 prosent fredag ettermiddag.