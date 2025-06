– Dette er nok et tiltak, i rekken av mange de siste månedene, hvor vi ser hvordan USA har endret holdning i møte med andre land. Det gjelder ikke bare private investorer, men også statlige fond og offentlige aktører – som normalt ikke beskattes i landene de investerer i, sier han.

Han peker på at dersom trusselen om ekstraskatt realiseres, vil det kunne føre til lavere avkastning og dermed lavere verdi på investeringene.

– Hvis du legger til grunn at denne skatten blir varig, kan det i praksis bety en nedskrivning av investeringene på 20 prosent, for de som måtte bli rammet av full «straffeskatt». Det er som et nytt skudd mot utenlandske investeringer i USA, sier Andreassen.

Han minner om at USA er avhengig av kapital fra utlandet.

– Med store handelsunderskudd er de nødt til å hente penger fra utlandet. Når man samtidig skaper mer usikkerhet rundt rammevilkårene for investeringer, er det ikke spesielt smart. Det føyer seg inn i en rekke tiltak som gjør at mange utenlandske investorer revurderer sitt engasjement i USA.

NAIVT: Ole Gjems-Onstad, professor emeritus ved BI, mener EU og OECD har gått for langt. Foto: Are Haram

– Gått for langt

Skatteprofessor Ole Gjems-Onstad mener den nye paragrafen bidrar til en stadig mer uoversiktlig internasjonal skatterett.

– De nye amerikanske reglene er uproporsjonale og bidrar til å øke den store kompleksiteten i internasjonal skatterett. Dermed vil de motvirke internasjonal handel, som så meget annet Trump-administrasjonen gjør.

– Men de viser også at EU og OECD har gått for langt i sine regler som har stor innvirkning på andre land. Det har vært naivt å tro at man kan gjennomføre slike bestemmelser uten å utsette seg selv for gjengjeldelsestiltak, også av den type uproporsjonale tiltak det her er tale om.

Han peker på blant annet på Pillar 2 fra OECD, som sikrer at store konsern betaler minst 15 prosent skatt. Dette ble også gjeldende i Norge fra 2024.

– Reglene er helt usedvanlig kompliserte og svært kostnadskrevende å implementere.

Han stiller også spørsmål ved hvor klokt det har vært å innføre digital tjenesteskatt, en skatt på utvalgte inntekter fra store teknologiselskaper.

– De store revisjonsselskapene vil tjene milliarder på bestemmelsene, men det er mer uklart om netto proveny for involverte land vil overstige administrasjonskostnader og etterlevelseskostnader for det offentlige og selskapene totalt.