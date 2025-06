Det John Fredriksen-dominerte tankrederiet Frontline skjøt fart etter Opec-nyhetene, og endte opp 2,0 prosent til 184,60 kroner. Aksjen er dessuten tatt inn i Arctic Securities' favorittportefølje. Meglerhuset vurderer at en mulig reversering av Opecs frivillige produksjonskutt vil ha en positiv effekt på flåteutnyttelse og priskurve, og opererer med et kursmål på 257 prosent for Frontline-aksjen.

Tørrlastkjempen Golden Ocean Group , der Fredriksen tidligere i år solgte seg ut for over 13 milliarder kroner , har nå vedtatt fusjonen med den belgiske Saverys-familiens selskap CMB.Tech, som tidligere het Euronav. Dessuten rapporteres det om kraftig oppgang i capesize-ratene. Golden Ocean-aksjen endte fredag opp 7,4 prosent til 78,65 kroner.

Fredriksen-dominerte Northern Ocean steg 3,1 prosent til 6,03 kroner. Riggselskapet har rapportert om lavere driftsinntekter og høyere underskudd i første kvartal, men at det ser økende aktivitet over hele Vest-Afrika i 2026. Dessuten venter en storjobb for Equinor.

NRC Group endte opp 10,0 prosent til 5,71 kroner. Sigurd Roll, investoransvarlig i Kapital, spår at selskapet kan bli årets børsvinner. «Det gjør åpenbart også investor Christen Sveaas, som stort sett treffer blink med alt han og forvalterteamet i Kistefos foretar seg på børsen. I dag er Sveaas en av hovedeierne og kontrollerer 16 millioner NRC Group-aksjer, tilsvarende en eierandel på over ni prosent,» skriver Roll.

Aker Solutions, med Kjell Inge Røkkes Aker Holding som hovedaksjonær, er tildelt en kontrakt av Dragados Offshore for levering av stålstrukturen til en omformerstasjon på havvindprosjektet BalWin2 i Tyskland. Stålstrukturen skal leveres fra Aker Solutions-verftet i Verdal og vil på topp sysselsette mer enn 450 personer. Kontrakten har en verdi på mellom 1,5 og 2,5 milliarder kroner og bokføres som ordreinngang nå i andre kvartal. Aksjen steg fredag 1,9 prosent til 33,34 kroner.

Norwegian utmerket seg med en oppgang på 3,5 prosent til 14,28 kroner.

Yara falt imidlertid 1,7 prosent til 366,00 kroner. Gjødselgiganten får krass kritikk etter avsløringer som viser at Yara bruker fossilgass i «grønn» USA-satsing.

Kongsberg Gruppen var oppe i ny intradag all-time high på 1.841,00 kroner, men endte ned 0,9 prosent til 1.798,00 kroner.

Ingen aksjer falt mer enn Dolphin Drilling . Det kriserammede riggselskapet beskriver situasjonen som kritisk og henter rundt 300 millioner kroner gjennom en emisjon der tegningskursen er 0,01 kroner. Fredag formiddag opplyste selskapet at bøkene er fulltegnet i emisjonen. Aksjen endte ned 79,4 prosent til 0,10 kroner.

Alternus Energy Group stupte 51,6 prosent til 0,21 kroner. Oslo Børs har vedtatt å stryke selskapet fra notering på Euronext Growth, da det ikke tilfredsstiller vilkårene og reglene for handel her. Siste noteringsdag er satt til 21. august.