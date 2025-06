Nvidia faller tungt etter Kina-press

Costco la frem tall for tredjekvartal som knuste analytikernes forventninger. Omsetningen økte med 8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Aksjen er opp 4,1 prosent fredag.

Makro

Inflasjonen i USA steg 2,1 prosent på årsbasis i april, ifølge U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA). Federal Reserves følger nøyest med på målet for kjerne-PCE, som står for Personal Consumption Expenditures. I april steg kjerne-PCE med 0,1 prosent, etter en endring på 0,0 prosent i mars.

På årsbasis steg kjerneinflasjonen med 2,5 prosent i april, etter å ha vært på 2,7 prosent i mars.

Ellers viste tallene for handelsbalansen i USA i april at underskuddet minket. I april var underskuddet på 87,6 milliarder dollar. Det er nesten en halvering fra et underskudd på 162,3 milliarder dollar i mars.

USA/Kina

Samtalene om en handelsavtale mellom USA og Kina har «stagnert», ifølge USAs finansminister Scott Bessent, som sier det kan bli nødvendig med en telefonsamtale mellom Donald Trump og Xi Jinping for å gjenopplive forhandlingene.

«De dårlige nyhetene er at Kina, kanskje ikke overraskende for noen, HAR BRUTT AVTALEN MED OSS FULLSTENDIG. Så mye for å være "MR. NICE GUY!"», skriver Trump på Truth Social.

«Den juridiske statusen til Trumps tollsatser er et tema om dagen. Hvor vi på onsdag fikk en kjennelse fra den amerikanske handelsdomstolen, som slo fast at Trump feilaktig hadde benyttet en nødrettslov for å innføre toll mot USAs handelspartnere, før en føderal ankedomstol grep inn. Tjenestepersoner i Det hvite hus uttalte også at de vil fortsette å forsvare tiltakene helt frem til høyesterett, og at dersom de blir stanset, vil Trump kunne oppnå de samme tollsatsene gjennom andre hjemler», skriver Handelsbanken i en rapport.

Trump

Nordnet-analytiker Roger Berntsen mener Trumps konfrontasjoner tvinger frem en debatt mange lenge har unngått: fungerer reglene vi har i den virkeligheten vi befinner oss i?

«Det er naturlig å føle uro når gamle systemer utfordres. Men investorens oppgave er ikke å reagere følelsesmessig, men rasjonelt», skriver Berntsen i en oppdatering.