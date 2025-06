Comeback for kronen? Derfor kan Norges valuta være blant vinnerne i en urolig verden

Etter mange år med svekkelse og skepsis viser den norske kronen omsider tegn til styrke. Siden «Liberation Day» den 2. april har kronen hentet inn store deler av fallet mot euroen og er nå styrket også mot dollaren. Selv om finansmarkedene fortsatt preges av geopolitisk uro og økonomisk usikkerhet, er det flere forhold som peker i retning av et forsiktig comeback for den norske valutaen.

Sterke stasfinanser

Den amerikanske dollaren har, helt siden Bretton Woods-avtalen i 1944, vært verdens ubestridte reservevaluta. Men i 2025 har nye utviklingstrekk begynt å utfordre denne posisjonen. Politisk usikkerhet, kombinert med bekymringer om at gjeldsveksten i USA ikke lenger er bærekraftig, og økende diskusjon om de-dollarisering, har svekket tilliten til dollaren. Kombinasjonen av stigende gjeld, lavere renteforventninger og svakere vekstutsikter gjør at globale investorer i økende grad ser mot alternative markeder – inkludert mindre valutaer som den norske kronen.

Dollaren har svekket seg raskere enn ventet, og det er økende tvil om dens langsiktige posisjon som verdens ledende transaksjons- og reservevaluta. Selv om en full de-dollarisering virker usannsynlig på kort sikt, bidrar markedsbekymringer til at kapital i økende grad kan flyttes mot alternative markeder. Investorer vurderer nå i større grad valutaer og markeder med sterkere fundamentale forhold – som Norge.

Mens flere økonomier i Europa og Asia fortsatt sliter med etterdønningene av tidligere handelsforstyrrelser og svak vekst, har Norge holdt stø kurs. Høy sysselsetting, sterk lønnsvekst og stabile eksportinntekter – til tross for svingninger i oljeprisen – gir kronen bred støtte. Landets sterke statsfinanser og store utlandsformue gir Norge et konkurransefortrinn i urolige tider.

I en særstilling

På rentesiden står Norge også i en særstilling. Der Den europeiske sentralbanken (ESB) trolig vil kutte styringsrenten til 1,75 prosent for å støtte vekst og inflasjon, har Norges Bank signalisert en strammere linje. Dermed øker rentedifferansen i Norges favør – en viktig driver for valutainvesteringer. Et høyere norsk rentenivå tiltrekker seg kapital og styrker kronekursens posisjon i det internasjonale valutabildet.