Slik seiret Stavanger-studentene

UiS Studentkapital seiret i Skoleduellen, med en avkastning på 24,0 prosent, hele 13,6 prosentpoeng mer enn Hovedindeksen.

– Vi starter alltid med å ta inspirasjon fra hovedporteføljen,satser på kvalitetsselskaper og bruker vanligvis to aksjer fra hver sektor, forteller gruppens leder, Fredrik Lytomt Jacobsen.

– I hovedporteføljen har vi gjort dypere analyser på alle aksjene, noe som gir et ganske godt utgangspunkt i hvilke aksjer vi begynner med.

Jacobsen tilføyer at laget også ser på trender, ettersom konkurransen bare varer ett år.

– Dessuten spisser vi gjerne porteføljen to ganger, én gang rundt jul og én noen måneder før slutt, sier han.

– I tillegg benyttet vi taktikk for å unngå at konkurrentene dro fra for mye, blant annet ved å kjøpe Morrow Bank, som var eid av både UiA og NHH og lenge hadde levert høy avkastning.

Vi fikk en overaskende stor avkastning, mer enn 70 prosent Fredrik Lytomt Jacobsen, UiS Studentkapital

FREMTIDIG FORVALTER: Gruppeleder Fredrik Lytomt Jacobsen i UiS Studentkapital. Foto: Privat

Kitron bidro mest

Kitron bidro imidlertid mest til UiS-porteføljens meravkastning.

– Vi fikk en overaskende høy avkastning, mer enn 70 prosent, på under ett år, utdyper gruppelederen.

– Analysen vi gjorde våren 2024 var veldig positiv, og selv om selskapet er en underleverandør til Kongsberg Gruppen, hadde Kitron-kursen ikke på langt nær steget like mye som Kongsberg Gruppens – så vi mente aksjen hadde mye oppside.

Jacobsen er mindre fornøyd med gruppens kjøp av Wallenius Willhelmsen tidlig i Skoleduellen, ettersom aksjens momentum ble ødelagt, særlig når Trump innførte toll på bilimport.