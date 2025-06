Hadde ikke staten kommet Royal Bank of Scotland til unnsetning under finanskrisen i 2008, ville en konkurs fått fatale langvarige økonomiske følger for Storbritannia og andre land.

Banken, som var kjent som RBS, var en av verdens største, med over 40 millioner kunder og virksomheter i mer enn 50 land.

Millioner av privatpersoner og bedrifter som var kunder i banken ville blitt hardt rammet om den gikk over ende.

Det igjen hadde ført til en rekke konkurser, høyere arbeidsledighet og fare for at folk og bedrifter tapte oppsparte midler.

Intervensjon

Staten grep inn og overtok majoriteten av eierskapet i banken, en operasjon som skal ha kostet skattebetalerne 45,5 milliarder pund.

– Det var den riktige beslutningen den gang for å sikre økonomien, sier britenes finansminister Rachel Reeves i en pressemelding.

Uttalelsen kommer etter at britiske myndigheter fredag solgte sin siste aksjepost i bankgruppen NatWest. Navnet springer ut av National Westminster Bank som Royal Bank of Scotland kjøpte i 2000. I 2020 skiftet hele bankgruppen navn til NatWest.

Gradvis nedsalg

Etter overtagelsen i 2008 eide staten nær 85 prosent av aksjene i bankgruppen. Sakte, men sikkert, over årenes løp ble denne eierandelen redusert.

I 2022 falt den til under 50 prosent og i fjor høst var den nede i 15 prosent.

Det langsiktige målet har hele tiden vært å selge seg helt ut, men uten for store tap.

I mai i år var eierandelen redusert til under én prosent, og denne fredag ble de siste aksjene solgt til private.

Giganttap

Etter at alle salgsgevinster, utbytter og andre former for inntekter fra bankvirksomheten er bokført, har staten fått tilbake 35 milliarder pund.

Det var først i 2017 at bankgruppen gikk i pluss etter finanskrisen, før den igjen måtte bokføre røde tall under corona-epidemien. I 2021 var regnskapsbøkene igjen sorte.

Selv om differansen mellom investeringen og de senere inntektene er at tap for skattebetalerne, ser ikke statssekretær Emma Reynolds på regnestykket på den måten.

– Selv om dette er rundt 10,5 milliarder pund mindre enn den opprinnelige støtten, ville alternativet ha vært en kollaps med langt større økonomiske kostnader og sosiale konsekvenser, uttaler hun.