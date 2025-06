Hva skjer når tilgangen på kapital tørker ut?

Førsteamanuensis Glenn Agung Hole skriver i Finansavisen 27. mai at «[t]ilgangen til risikokapital og vekstkapital er så svak at selskapene ikke kommer videre, uavhengig av kvalitet på idé, team eller teknologi».

Idé, team og teknologi er alle innsatsfaktorer for at en bedrift skal kunne lykkes. Selv om en bedrift har alle disse innsatsfaktorene, er kapital fremdeles det avgjørende drivstoffet som gjør at en bedrift kan utvikle problemløsninger som markedet etterspør og samfunnet trenger. Først da kan bedriften gå fra idéfase, via MVP (Minimum Viable Product), til betalende kunder og bli samfunnsnyttig.

Er det noe annet som påvirker tilgangen til kapital? Oppstartsbedriftene må forstå hva investorene vurderer før de plasserer pengene sine; nemlig om en investering vil lønne seg. Ut over de nevnte innsatsfaktorene, avhenger investeringsbeslutningen også av økonomisk og regulatorisk risiko. Hvor lang tid tar det å få igjen investeringen, og hvor stor del av investeringen går faktisk til produktutvikling og vekst?

Investorene vurderer økonomisk risiko ut fra hva som påvirker lønnsomheten. Dette burde være en bedriftsøkonomisk problemstilling, men slik er det ikke i Norge lenger. Når investeringer blir møtt med høye skatter og avgifter, uklarhet, forskjellsbehandling mellom norske og utenlandske eiere, en formuesskatt som kan tvinge gründerne til å ekspropriere bort sin egen bedrift for å betale privat skatt – da blir det mindre attraktivt å investere i Norge. Disse forholdene påvirker tilgangen til investorkapital, ut over idé, team og teknologi.

Vi i oppstartsbedriftene må kunne konsentrere oss om idé, team og teknologi, og på den måten bli attraktive for kapitalplassering

Den største negative konsekvensen av denne unødvendige begrensningen på investorkapital, er at de gode løsningene på samfunnets problemer ikke blir finansiert. Vi går glipp av ideer vi ikke visste vi trengte, og arbeidsplasser vi vet at vi trenger.

Demperne på investeringsviljen stanser imidlertid ikke med skattepolitikken. Både konjunkturutsatte selskaper og vekstselskaper trenger fleksibilitet i ulike faser. De strenge kravene som stilles til bedrifter som arbeidsgivere i Norge begrenser denne fleksibiliteten.

Det er også mange og strenge myndighetskrav for selskapsdrift og rapportering. Hvis bedriftene må bruke mye tid og (investor)kapital på å tilfredsstille lov- og myndighetskrav, kan investorene begynne å lure på om pengene heller burde gått til verdiskaping et annet sted enn Norge – og derfor velge å investere i andre land med lavere regulatorisk risiko. Da risikerer vi at en – potensielt – bedre norsk idé står ufinansiert, mens en dårligere idé utenlands finansieres. De beste ideene vurderes da med en kunstig høy regulatorisk risiko skapt av politikerne.

Vi i oppstartsbedriftene må kunne konsentrere oss om idé, team og teknologi, og på den måten bli attraktive for kapitalplassering. Ikke la høy økonomisk og regulatorisk risiko bli overstyrende for om investorene investerer i oss eller ikke.

Eirin Knoph Larsen

Stabssjef og juridisk leder i Unloc